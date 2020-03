Tegyünk az internetfüggőség ellen!

Egyes becslések szerint országosan mintegy egymillió gyermek tölti otthon a hétköznapjait. Fontos odafigyelni arra, hogy habár a gyermek online tanul, töltsön minőségi időt a képernyőn kívül is.

A rendkívüli helyzet a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt új kihívásokat hoz. A diákoknak hozzá kell szokniuk az online platformokon történő tanuláshoz, akár tanári jelenlét nélkül is. Mindez persze a szülőknek is nagy fejtörést okoz, hiszen a diákok több órát töltenek a számítógép, táblagép vagy mobiltelefon előtt, ilyenkor pedig nehéz a szülőnek kontrollálnia a gyereke online tevékenységét. Sokaknak nem adatik meg az a lehetőség, hogy otthon maradhassanak a nebulókkal, így felügyelet nélkül hagyva őket még nehezebb kordában tartani az online tevékenységet. Ennek következtében könnyedén előfordulhat, hogy a fiatalok napi 10-12 órát töltenek a képernyő előtt ülve, és közel sem biztos, hogy a teljes időt tanulásra fordítják. Utánajártunk, milyen lehetőségeik vannak a szülőknek arra, hogy az akár egyedül maradt gyermekeiket is távol tartsák az ártalmas médiatartalmaktól és attól, hogy internetfüggővé váljanak.

Manapság már számos szülői program rendelkezésre áll, melyek segítségével bizonyos oldalak látogatása korlátozható vagy letiltható.

– Egyes vírusirtó programoknak vannak olyan szülői felügyelet nevű opciói, amelyeken lehet szabályozni, hogy milyen tartalmakat lehet megnyitni a böngészőben. Vannak olyan modern routerek, melyek segítségével bizonyos webhelyeket tiltólistára tehetünk, ezáltal például megakadályozható, hogy felnőtt-tartalmakhoz jussanak a gyerekek – mondta el kérdésünkre Gombaszögi Attila, az egyik számítástechnikai cég üzletvezetője.

Természetesen a routeres megoldás akkor működik, ha a gyermek ezen keresztül internetezik. Amennyiben mobilinternetet használ, úgy ez a fajta „korlátozás” érvényét veszti. Ilyen esetben a Google rendszerében található egy szülői felügyelet opció, amit a gyermek telefonjában kell beállítani. Ennek beállításához a szülőnek meg kell adnia egy jelszót, így a csemetének nincs lehetősége arra, hogy kikapcsolja a beállított szűrőprogramokat. Ezeket a beállításokat később a szülői telefonról is lehet menedzselni. Extrém esetben az is ellenőrizhető, hogy az adott készüléken milyen weboldalakat nyitnak meg, bár ehhez már komolyabb, drágább szoftverek, alkalmazások szükségesek.

Léteznek olyan biztonsági szoftverek is, melyek naplózzák, hogy mennyi ideig van használatban a számítógép. Ennek az extrémebb verziójában az is beállítható, hogy mennyi ideig használhatja valaki az adott számítógépet, amely a beállított idő letelte után automatikusan lezár.

A játékkonzolok esetében is lehetőség van hasonló kontroll beállítására, melynek segítségével könnyebben kordában tartható a játékkal eltöltött idő mennyisége. Televíziók esetében akár a készülék bekapcsolása is megakadályozható egy jelszavas védelemmel, de adott esetben a csatornák egyesével is kódvédelem alá tehetők.

Megkerestük Garai Orsolya life coachot, aki elmondta, egy egyénre szabott napirend kialakítása sokat segíthet abban, hogy a gyermek elszakadjon a kütyük világától. Érdemes minden napra a tanulás mellé mozgást és szabadprogramokat is tervezni. Fontos, hogy az otthoni munka/tanulás során is motiváljuk a gyerekeket.

– A pozitív motiváció belső motivációvá válhat, amit akkor is csinálunk, amikor nem figyelnek mások. Az igazán hatásos motiváció, ha sikerül olyan célt találni, ami felé el akarunk jutni, ami lelkesít, ez főképp a jövőképpel már rendelkező középiskolásoknál működhet – mondta el kérdésünkre Garai Orsolya.