Online kérdezték a magyarokat arról, melyik takarítási munkát nem végzik szívesen

Anyósom mindig azt mondta, a takarításnak csak akkor van látszatja, ha nem csi­nálja az ember. Ettől persze nincs több kedvem a kötelező heti munkához, s bevallom, mostanában igyekszem arra korlátozni ezt a tevékenységet, amire nagyon muszáj. Az ablakpucolást utálom a legjobban, és – ugyan nem kifejezetten takarítás, de házimunka – a mosogatással van a legkevesebb bajom.

Némileg megnyugodtam, ami­kor láttam egy friss online felmérés eredményét, amelyet a magyar lakosság körében végeztek, ha ugyanis takarításra kerül sor, a legtöbben az ablakpucolástól szenvedünk. Előkelő helyen végzett a megvetett munkák körében a polcok, dísztárgyak portalanítása és a gardróbrendezés is. Eddig stimmelünk. A felmérés adatai­ból olyan érdekességre is fény derült, hogy a fiatalok ki nem állhatnak a fürdőszoba-­takarítással vesződni, és hogy a kor előrehaladtával mind nehezebben szabadulunk meg a feleslegessé vált tár­gyaktól.

De nézzük a számokat!

A megkérdezettek 29 százaléka az ablakmosást, ablakpucolást jelölte meg azon feladatok között, amit a legkevésbé szeretnek végezni a takarítás során. 23 százalékuk szavazott a nemszeretem takarítási feladatlistán a második helyre került polcok, dísztárgyak portalanítására, míg a dobogó harmadik fokán 21 százalékkal a gardróbrendezés, ruhatár-­szelektálás végzett. A lomtalanítás 20 százalékkal ugyancsak a népszerűtlenebb munkák közé tartozik. A felmérés ugyanakkor azt állítja, hogy a korral jön a türelem, és ezzel együtt a tárgyakhoz való kötődés. Utóbbit talán elkerülni sem lehet, hiszen idővel szaporodnak a szülői örökségből ránk maradt könyvek, bútorok és szőnyegek is a kamrában vagy a garázsban, amitől csak kevesen képesek az utolsó darabig megválni. Viszont a türelemnek biztosan köze van ahhoz, hogy a felmérés szerint az idősebbek a második „legutálatosabb” munkát – a polcok, dísztárgyak takarítását – az átlaghoz képest 8 százalékkal kevesebben jelölték meg, mint olyan tevékenységet, amit kifejezetten nem szeretnek. A fiatalok ellenben az átlaghoz képest néhány százalékponttal többen nyilatkoztak negatívan ezzel az unalmas és egyhangú feladattal kapcsolatban.

Utóbbiak, egészen pontosan a 18–35 évesek ugyanakkor lelkesebbek, ha régi, nem használatos tárgyaktól, ruháktól kell megszabadulni. Hja, kérem, ők már a fogyasztói társadalom gyermekei, és míg az idősebbek inkább ragaszkodnak ruhákhoz és tárgyakhoz, ezért javíttatják őket, ameddig csak lehet, a fia­taloknak a lomtalanítás jó lehetőség arra, hogy új darabokat szerezzenek be a szanáltak helyett. Viszont tudják, mi az, ami kifejezetten népszerűtlen a fiatalság körében? A fürdőszoba-takarítás: a csempét, szanitereket, fugát pucolni utálók negyede a fiatalabbak közé tartozik. Ha ezt veszem alapul, akkor még én is fiatal vagyok! A kutatás abból a szempontból is megvizsgálta az eredményeket, hogy mennyiben változik a hozzáállásunk, ha segítséget is kapunk a takarításhoz.

A garázstakarítással szemben például keveseknek van ellenérzésük, a válaszadók mindössze 8 százalékban jelölték meg mint olyan munkát, amit nem szeretnek végezni. Ez a szám azonban közel megduplázódik azok körében, akik ezt párjukkal együtt végzik. Az ablakpucoláson viszont ez sem változtat, azt egyedül és segítséggel végezve is utálja a többség.

A legsemlegesebben a magyarok talán a porszívózáshoz viszonyulnak: 14 százalékkal az abszolút középmezőnyben helyezkedik el, se nem szeretjük, se nem utáljuk, nemtől, kortól függetlenül. Ennek bizonyára az is az oka, hogy ez az egyik leggyakoribb háztartási munka. A magam részéről én a porszívózásban biztosra megyek, nálunk mindig a férjem porszívóz, ő ugyanis verhetetlen ebben a műfajban: minden mozdíthatót kipakol a szobából a művelet előtt. Szerencsére engem is.