Mi fán terem a jótékony erdőfürdőzés?

Az online térben tartott mini­konferenciát a Közép-­dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nincs új a fa alatt! – avagy téli ünnepek zöldebben címmel. Az eseményen Fejér megyei lányok, asszonyok adtak elő.

A teljesség igénye nélkül: Kecskés Tímea, a Ki? – Ti & Mi nevű zöld csipet-csapat képviselője egy környezettudatos és jótékony adventi kezdeményezésről beszélt, Tóthné Balázs Kata, a Használd újra, Sárrét! nevű csoport egyik „szóvivője” az óvodai és munkahelyi ünnepekről, amelyről az alábbi cikkben szólunk, Sándor Barbara, a Székeszöldvár egyik jeles tagja pedig az erdőfürdőzésről!

Barbara előadása elején hozott egy meghökkentő adatot, miszerint az európai emberek idejük 90 százalékát bezárva, vagyis otthon, munkahelyen, boltban, akárhogy is, de falak között, plafon alatt töltik. Illetve autóban, persze.

– Ez azért is baj, mert elkerüljük azokat a jótékony hatásokat, amelyeket a természetben eltöltött idő képes adni nekünk – mondta.

A természetben eltöltött idő sok más mellett kisimítja az idegrendszert, oldja a ­stresszt, javítja a keringést, a koncentrációs készséget, enyhíti a depressziót, növeli az energiaszintet, segít a fogyásban, boldoggá, kreatívvá tesz; sorolt példákat Barbara, majd egy virtuális sétára hívta hallgatóságát. No, a virtuális séta legott valódira váltható: elég kimenni egy közeli erdőbe! Most!

– Egy sétára hívlak benneteket, azt szeretném, hogy minden érzékszerveteket kapcsoljátok be úgy, mintha egy erdőfürdőzésen lennénk – invitált előadásában Sándor Barbara.

– Az első érzék, amit be kell kapcsolnunk egy erdőfürdőzés során, az a hallás. Érdemes arra figyelni, hogy meghalljuk a csendet, és teljesen kikapcsoljunk.

Ez segíti relaxálni. Hallgassuk a madárcsicsergést, hallgassuk az avarzörgést – mondta.

– A következő a látás.

A látáson keresztül befogadjuk a természetes fényeket, formákat. Szerintem az nagyon érdekes, hogy szagláson keresztül is nagyon sok jótékony hatást tudunk bevinni a szervezetünkbe, mert számos olyan baktérium és mikroba él az erdőben, amelyek erősítik az immunrendszer, és boldoggá tesznek! Fontos, hogy amikor az erdőben, a természetben járunk, használjuk a tapintás készségét is: nyugodtan menjünk oda egy-egy fához, öleljük meg, érezzük a különböző textúrákat! Ezzel is a kikapcsolódást segítjük. Az ötödik érzék az ízlelés: kóstoljunk meg olyan terményeket, amelyekről tudjuk, hogy nem mérgezők! Ez is segíti elmélyíteni az erdőbeli élményt.

Barbara ajánlata szerint a hatodik érzék bekapcsolása, használata is elkél, az erdőben járva kapcsoljuk ki a mobiltelefonunkat, ha fényképezünk is, azt egy idő után tegyük el a táskánkba, s adjuk át magunkat a természetnek!