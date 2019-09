Küzdjünk helyes étrenddel az Alzheimer-kór ellen!

Egyre több kutatás támasztja alá, hogy az étkezés szoros összefüggésben áll egészségünkkel, fontos szerepe van a betegségek megelőzésében, illetve, ha már fennáll valamilyen egészségügyi probléma, segít a további állapotromlás elkerülésében, vagy annak késleltetésben. Igaz ez az Alzheimer-kórra is.

Amerikai tudósok dolgozták ki az úgynevezett MIND-diétát – magyarul agy –, amely tulajdonképpen a mediterrán étrend és a Nash-diéta keveréke. A tudósok, akik a kutatás alatt csaknem 5 évig a chicagói és környékbeli nyugdíjas közösségekből és idősotthonokból 960, 58 és 98 év közötti ember kognitív képességeit vizsgálták, azt találták, hogy az Alzheimer-kór kockázata több mint 50 százalékkal volt kisebb az étrendet betartók körében.

– Ha közelebbről megnézzük, a mediterrán és a Nash-diéta is a szív-, és az érrendszer védelmét szolgálja. Utóbbi kifejezetten só- és koleszterinszegény étrend, amely­nek alapját a zöldségek képezik. Ezekben pedig magas szinten vannak jelen a különböző, érrendszert támogató ásványi anyagok, mint például a kálium, a kalcium és a magnézium. Ezzel egyidejűleg tiltólistára helyezi azokat az élelmiszereket, amelyeknek magas a koleszterintartalma – magyarázta Mészárosné Jaskó Enikő, dietetikus. Tartózkodni kell többek között a vörös húsok és a magas zsírtartalmú tej és tejtermékek fogyasztásától. Ezzel egyidejűleg ez az étrend támogatja a zöldségalapú ételeket, a magvakat – amelyeknek igen magas az E-vitamin, vagyis antioxidáns tartalma – és a teljes kiőrlésű gabonából készült élelmeket.

A mediterrán étkezés középpontjában a zöldségek és a tengeri halak, illetve a tenger gyümölcsei állnak, amelyeknek magas az Omega-3 zsírsavtartalma. Fontos szerepe van az extra szűz olívaolajnak, azonban ezzel kapcsolatban nem árt tudni, hogy kizárólag nyersen fejti ki áldásos hatását, vagyis nem szabad melegíteni. Az üvegből mehet egyenesen a friss salátára, az elkészült levesre. Igaz ez minden magolajra is. De lássuk a MIND-diéta részleteit!

– A MIND-diéta 15 ételtípust különít el: 10 jótékony hatással van az agyra, 5 egész­ségtelennek minősül. A jótékony ételek: a leveles zöldségek, egyéb zöldségek, diófélék, bogyós gyümölcsök, bab, teljes kiőrlésű gabona, hal, baromfi, olíva olaj és bor. Az 5 egészségtelen ételcsoport: vörös húsok, a sajt, a vaj, a margarin, a tészta, az édességek, az olajban sült ételek és a gyorsételek. Ezeket ugyan nem kell teljesen száműzni az étrendünkből, de fogyasztásukat a minimálisra kell visszaszorítani – sorolta a dietetikus.

Ha egy kicsit jobban belenézünk a részletekbe, a dióról elmondható, hogy igen magas az E-, és a D-vitamin tartalma, ezen felül Omega-3 zsírsav tartalma a tengeri halakéval vetekszik. A bogyós gyümölcsöknek a legalacsonyabb a cukortartalmuk – a szőlő talán az egyetlen kivétel, amire ez nem vonatkozik – a piros bogyósoknak pedig magas az antioxidáns tartalmuk. Különösképp az áfonya és az eper, amelyek serkentik az agyműködést és késleltetik az időskori szellemi leépülést, elejét vehetik bizonyos fertőzéseknek, és még a koleszterinszintet is csökkenthetik. A szárazbab és a lencse fehérje- és szénhidrátforrások, a teljes kiőrlésű gabonák pedig rövidítik az emésztés idejét, ezáltal az emésztés során esetlegesen keletkező káros anyagok mennyisége kisebb. Megkötik a szabad gyököket is, ugyanakkor jóllakottságérzetet is adnak. A diéta naponta legalább 3 adag, teljes kiőrlésű gabonaételt, egy salátát és még valamilyen zöldséget, naponta 1 pohár bort – leginkább vörösbort, amelynek magas a fla­vo­noidtartalma –, és tízórai, meg uzsonnaidőben valamilyen diófélét javasol. Minden másnap szerepel a menüben a bab és a baromfi, bogyós gyümölcsöt pedig legalább hetente kétszer, halat hetente egyszer ajánlatos enni.

Fentiek nemcsak az érrendszer egészségét biztosítják, de a MIND-diéta egyben hatékony eszköz az elhízás, így pedig az abból adódó egyéb betegségek ellen, sőt a depresszió leküzdésében is segít.