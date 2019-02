Így gyorsítsa anyagcseréjét!

Mindent, amit megeszünk, fel kell dolgozni, meg kell emészteni, és el kell különíteni a felhasználhatót a felhasználhatatlantól. A hasznos anyagoknak el kell jutniuk testünk minden egyes sejtjébe, a szükségteleneknek pedig a lehető leggyorsabban ki kell ürülnie a szervezetből. Akinek lassú az anyagcseréje, az könnyebben hízik, nehezebben fogy.

Jó hír viszont, hogy bizonyos élelmiszerekkel mi magunk is segíteni, gyorsítani tudjuk ezt a folyamatot. A legfontosabb a tiszta víz. Nem véletlenül hívják fel a szakemberek a figyelmünket a megfelelő mennyiségű – napi szinten 2 liter – folyadék fogyasztására. Ennek ugyanis a szervezet szempontjából, így az anyagcsere miatt is fontos szerepe van. Már kis mértékű dehidratáltság esetén is lelassul az anyagcsere. Egy apró trükk: ha hidegen – persze nem jéghidegen – isszuk a vizet, szervezetünk extrakalóriát éget el azzal, hogy felmelegíti azt. A víz segít a szervezetben lerakódott méreg- és salakanyagok kiürülésében is. Tegyen ki asztalára a munkahelyén egy 2 literes vizes palackot, így nem felejt el inni, és nyomon tudja követni, mennyit ivott aznap! A napi folyadékbevitelbe beleszámít a kávé és a zöld tea is, amelyek így szintén hozzájárulnak az anyagcsere gyorsításához. Egy tanulmány szerint a rendszeresen kávézó emberek anyagcseréje 16 százalékkal gyorsabb, mint azoké, akik nem kávéznak. A zöld tea is remek zsírégető a benne lévő EGCG nevű összetevőnek köszönhetően.