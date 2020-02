Ha Valentin-nap, akkor rózsaszín – Így sminkelj, ha csábítani szeretnél!

Elcsábítanád a párodat Valentin-napon? Mutatunk egy sminket, amivel biztosan leveszed a lábáról!

Nemrég mutattuk be Sherin Alit, aki Kurdisztánból érkezett négygyermekes anya, és mindennapjaiban sminkkel, kozmetikai kezelésekkel foglalkozik. Őt kértük meg, hogy mutasson nekünk Valentin-napra egy sminket, milyennek képzeli el a romantikus megjelenést. Mivel Sherin nemcsak az amerikai, de az arab sminktrendekkel is foglalkozik, így a végeredmény is egy mutatós, erőteljes smink lett, ami után biztosan mindenki megfordul majd! A videóban Sherin modellje nem más, mint lánya, Dilán, akinek a neve szintén nem lehet ismeretlen Olvasóink előtt!

Egy alapos arctisztítás után a ragasztó kerül fel, ami abban segít, hogy pontos legyen a cicaszem vonala. Ezután kerül fel a primer, melyet szivaccsal ütöget bele a szemhéjba Sherin. A rózsaszín szemhéjporra ezüstös árnyalatú csillám kerül, majd a szemhéjat egy fehér ceruzával emeli ki, nagyítja. A szemöldök alá highlighter kerül, ami selymes fényével még inkább kiemeli a tekintetet. Természetesen egy fekete tusvonal sem maradhat el, ezzel még inkább hosszítja, cicásítja a tekintetet. A szempillaspirálozás után jöhet az arc alapozása.

A jó alapozót onnan ismerjük fel, mondja Sherin, hogy ha a homlokba dörzsöljük, teljesen eltűnik. Innen tudjuk, hogy jó az árnyalat. Az alapozás után jöhet a kontúrozás, melynek segítségével kecsesebbé, karcsúbbá tehetjük arcunkat, pici esztétikai csalásra tehetünk szert. A legutolsó lépés az ajak színezése, itt is fontos, hogy nagyon hasonló árnyalatú legyen a ceruzánk, mint a rúzsunk. Fontos, hogy az egész smink összhangban legyen, és a ruhánkhoz is passzoljon.