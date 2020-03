Esküvő tervezés – minden tétel számít

Ha elszánjuk magunkat a ‘Nagy Napra’, akkor már el is kell kezdenünk a tervezést, még ha nagyon távol is van a dátum. Egy esküvő ugyanis rengeteg apró részletből tevődik össze. Tudják ezt a hozzáértők is – ezért van számtalan szolgáltató, esküvőszervező cég, tanácsadó ezen a területen.

Az egészet kiszervezhetjük Kétféle módon is belefoghatunk az előkészületekbe, vagy úgy, hogy igyekszünk magunk menedzselni a teendőket, vagy úgy, hogy az egésszel megbízunk egy esküvőszervezőt.

Ha az előbbit tervezzük – amivel kétségkívül kihúzhatunk egy tételt a kifizetendők listájáról – , akkor rengeteg segítséget találunk a neten. Léteznek esküvőtervező határidőnaplók, sőt applikációk is.

Az alapok tekintetében mindenképpen meg kell egyezni az elején egymással és a családdal, és azok nyomán elindulni.

Lesz-e például egyházi szertartás, és hol szeretnénk ünnepelni a násznéppel, valamilyen elegáns helyen, vagy inkább a természetben, mondjuk egy lovastanyán? Szeretnénk egyáltalán bulizni, vagy csak koccintanánk egyet a meghívottakkal? A legmaradandóbb egy egyedi és meghitt esküvő lesz Érdemes figyelembe venni, hogy ez a nap a két házasuló fél álmait kell, hogy tükrözze, és nem az a lényege, hogy megfeleljen a nyilvánosságnak.

Ma már nagyon laza mennyegzők vannak, például egyik híres színésznőnk egy réten mondta ki az igent, és ott buliztak az erdőszélen a násznéppel.

Ezzel együtt fontos, hogy mindenki rábólintson a két famíliából az esküvő fő jellemzőire, hiszen akkor lesz békesség és jó hangulat. De jegyespárként hangsúlyozhatjuk, hogy mi szeretnénk kialakítani a részleteket.

A legfontosabb momentumok kitalálásában egy másik fő tényezőt is figyelembe kell venni, azt, hogy mennyit szánunk az esküvőre.

Sok döntést kell hozni, mire áldoznánk többet vagy kevesebbet, például a menyasszonyi ruhára költenénk szívünk szerint, vagy inkább a vendégek prémium szintű kiszolgálására étel-ital téren. Netán azt tartjuk fontosnak, hogy nagyon jó legyen a zenekar a hajnalig tartó bulin.

Számos összetevőt lehet minimalizálni, például a saját zenénket is betehetjük a lejátszóba, vagy hanyagolhatjuk a profi fotóst. De vannak olyan tételek, amelyekkel számolni kell, ilyen például a helyszín bérlés – hacsak nincs olyan családi birtok, ahová ‘ki tud települni’ az esküvő. Erőn felül ne költekezzünk Épp ezért jó tudni, egy ilyen eseménnyel kapcsolatban nem lehet filléreskedni. Itt bizony sok mindenre kell pénz, és ha nincs rá tőkénk, akár személyi kölcsönből is, de fedezni kell az esküvő egyes részleteinek költségeit. Mindezt viszont okosan kell menedzselni, úgy bevállalva költségeket, hogy szem előtt tartjuk, hány dolgot kell még majd kifizetnünk.

Nem érdemes az esküvővel kapcsolatban túlzásokba esni: nem attól lesz feledhetetlen ez a nap, ha egy profi cég hatalmas rendezvénnyé alakítja.

Ha túl sok mindennel dúsítjuk – ceremóniamester, vőfény, több százas vendégsereg, lézershow, meglepetésajándékok -, a végén kis pontoknak fogjuk a saját bulinkon érezni magunkat.

Biztos kézzel szelektáljunk a rengeteg választható opció közül, és alakítsunk ki egy ízléses, személyre szabott, meghitt menyegzőt.