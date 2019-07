Átlagosan ennyibe kerül a régóta tervezgetett nagy nap manapság

Ha nyár, akkor esküvődömping. Augusztus után a július, szeptember és május számít a legnépszerűbb hónapnak a házasságkötések szempontjából. Az utóbbi húsz év legtöbb esküvőjét egyébként 2016-ban tartották. Ám amíg 50-100 évvel ezelőtt a házasulandók szülei adták össze a lagzira valót, addig ma jobbára már az ifjú pár állja a költségeket.

Egy lagzi ma is igen drága mulatság. Egy 100 fős lakodalom ára hozzávetőlegesen 2 millió forinttól indul, de a határ persze a csillagos ég. Ennek okán ma szép számmal akadnak olyan párok, akik vagy szűkebb családi körben ünneplik a nagy napot, vagy jórészt maguk igyekeznek megszervezni, beszerezni, összeállítani az esküvő és a lagzi részleteit, sőt olyanok is akadnak, akik – mai szóhasználattal élve – lazára veszik a figurát, s egy étteremben tartott módos és modoros vacsora helyett inkább egy jó hangulatú bográcsozásra hívják a vendégeket, mondjuk a házuk udvarán.

Egy lagzi ma sem olcsó mulatság

Kíváncsiságból pillantsunk bele néhány olyan tétel árába, amelyek elengedhetetlenek egy hagyományosan megszervezett esküvőn! Az étel, ital 100 főre számolva alsó hangon is közel 1 millió forintba kerül. Egy valamirevaló zenekar vagy a ma divatosabb DJ alapból 150 ezret kér a szórakoztatásért. Ha a humor kedvéért vagy azért, hogy valaki „moderálja” a lagzit, vőfélyt is szeretnének, annak ára 100-350 ezer forint között mozog. A dekorációra számoljanak minimum 100 ezer forintot, de nyilván minél módosabb, annál drágább, így ez a tétel elvihet akár 1,5 milliót is a költségvetésből. Ehhez képest a meghívók és az esküvői torta bagatell összegbe kerülnek. Ne feledkezzünk meg persze a menyasszonyi ruháról és a vőlegény öltözetéről sem.

Előbbi bérléséért ma minimum 120 ezer forintot kifizetni szinte magától értetődő, de ne gondolják, hogy egy fess vőlegény „előállítása” sokkal kevesebbe kerül! Aztán ott vannak a gyűrűk, amelyekből ma szintén divat arany helyett például titániumból vagy orvosi fémből készültet vásárolni, ám tévedés azt hinni, hogy ettől sokkal olcsóbbak lesznek. Számolhatnak erre is, az egy párért, 100 ezer és 1,5 millió forint közötti összeget. Végül, de nem utolsósorban kell ugyebár egy fényképész, aki megörökíti a nagy nap pillanatait, s ma már elmaradhatatlan a videós is, aki viszont már a menyasszony készülődését is filmre veszi. A legolcsóbb ezekből 150, illetve 250 ezret kér a munkájáért. És ha már említettük a menyasszony készülődését, ne hagyjuk ki a sorból a fodrászt és a sminkest sem, akik szintén több tízezer forintért készítik el az alkalomra a különleges frizurát és sminket. Hangsúlyozom, ezek alapárak. Vegyenek most egy nagy levegőt, és folytassuk a másik oldallal, a násznép ajándékaival!

Praktikus is lehet

A menyasszonytánc, amikor a násznép tagjai készpénzben adják oda azt az összeget, amit az ifjú párnak szánnak, egyáltalán nem ment ki a divatból. Ugyanakkor egyre elterjedtebb, hogy a házasulók adnak valamilyen iránymutatást a meghívottaknak arra vonatkozóan, hogy pénzt vagy ajándékot várnak. Jó esetben listát is készítenek azokról a tárgyakról, amiket meg szeretnének kapni. Ez tulajdonképpen igen praktikus, mert így biztosan nem jön össze több pohárkészlet, vagy kenyérpirító, amire ráadásul szükségük sincs, hiszen a sok esetben már az esküvő előtt együtt élő párok háztartása már valamilyen szinten felszerelt. Amire viszont szükségük van még, az rákerülhet erre a bizonyos listára. Ha nincs ilyen, jó ötlet lehet egy ajándékkártya, amellyel műszaki cikkeket, vagy saját ízlésüknek megfelelő bútort vásárolhatnak a friss házasok.