A Nébih elindította oktatási honlapját az élelmiszer-biztonsági világnap alkalmából

Ez egy olyan platform, ahol a hivatal összegyűjtötte élelmiszer-biztonsági és fenntartható élelmiszer-fogyasztás témájú, sokszínű és folyamatosan gyarapodó szemléletformálási eszköztárának elemeit, adta hírül a Nébih közleménye.

Az élelmiszerlánc biztonsága és fenntarthatósága közös felelősségünk, ezt az üzenetet igyekszik közvetíteni a Nébih, amelyben a tisztességes vállalkozások mellett a vásárlóknak is fontos szerepük van. A Nébih szemléletformáló programjai az óvodásoktól egészen a szenior korosztályig igyekeznek megszólítani a fogyasztókat különböző eszközök – ismeretterjesztő kiadványok, munkafüzetek, tanári segédletek, animációs videók, mesekönyv, hangoskönyv – alkalmazásával, amelyek mostantól egy helyen elérhetők. Az anyagokhoz mindenki szabadon hozzáférhet, de kiemelten ajánlják intézményvezetők, a pedagógusok, a szülők és a különféle tematikus nyári gyerektáborok szervezőinek figyelmébe.

A június 7-ei élelmiszer-biztonsági világnap alkalmából – az új honlap mellett – egy felső tagozatosoknak szóló, élelmiszer-biztonsági témájú, Ételt csak okosan! című oktatási kiadvánnyal és hozzá tartozó munkafüzettel is készült a Nébih. A kötetek a legfontosabb ismeretek mellett olyan egyszerű, praktikus fogásokat is tartalmaznak, amelyeket érdemes már gyerekkorban elsajátítani. Segítségükkel ugyanis könnyen elkerülhető, hogy megbetegedjünk az otthonunkban elkészített ételektől. A kiadvány és a munkafüzet egyaránt letölthető a nebihoktatas.hu oldalról. Az iskolák pedig intézményenként 35 oktatási csomagot igényelhetnek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, amelyeket a diákok a szeptemberi iskolakezdéskor akár már kezükbe is foghatnak.