A monitorok már nem sugároznak, de így is károsíthatják a szemet

Manapság sokan és sokat ülünk a számítógép előtt, miközben hosszasan fókuszálunk a képernyőre. Azt mindenki tudja, hogy ez nem tesz jót a szemnek. De hogyan óvhatjuk, ha már egyszer komputerrel kell dolgoznunk? Erről kérdezte az Életmódi Szakonyi Éva szemészt.

A szemünk szempontjából a monitor típusa és elhelyezése a legfontosabb. Tegyük a képernyőt szemmagasságba, 50–70 centiméter távolságra a szemünktől. A monitor ne kapjon erős fényt, de a monitor mögül se jusson erős fény a szemünkbe. A technika sokat fejlődött az évek során, de még ma is vannak olyan katódcsöves monitorok, amelyek sugároznak és – ugyan ezt nem érzékeljük – villognak. Az úgynevezett LCD-képernyők már nem. Ám a szemnek mindkét esetben folyamatosan fókuszálnia kell a monitorra, hogy ne homályosodjon el, ráadásul az erős odafigyelés miatt kevesebbet pislogunk, így kiszáradhat a szem. Ilyenkor úgy érzi az ember, mintha homok ment volna a szemébe, mintha valami szúrná. Ez ellen használjanak műkönnyet! Segíthet még a szemnek a képernyő helyes felbontása, valamint a jó betűméret kiválasztása.

Ha olvasáshoz szemüveget hordanak, figyeljenek arra, hogy a monitorhoz mindig 1 dioptriával gyengébb szemüveget kell használni. Hogy ne kelljen két szemüveget hordani a táskában, érdemes meggondolni egy egyszerűsített progresszív szemüveg készíttetését. Ennek a felső részét a monitorhoz, az alsó részét olvasáshoz állítják, vagyis fentről lefelé növekszik a lencse dioptriája. Speciális bevonatra viszont csak fényérzékenység esetén érdemes költeni.

Hivatalosan napi 4 óránál többet nem szabadna monitor előtt tölteni. Ám miután ez bizonyos munkakörökben nehezen megvalósítható, ajánlott óránként legalább 10 perc szünetet tartani, amikor az ember másfajta tevékenységet végez – például hagyományos papírral dolgozik. Jót tesz a szemtorna is: fókuszáljanak először közelre, aztán mondjuk az ablakon kinézve, távolra. Forgassák a szemüket néhányszor körbe, nézzenek jobbra, illetve balra úgy, hogy a fejüket nem, csak a szemüket mozgatják.

A jó tanácsokat már csak azért is érdemes megfogadni, hogy elkerüljék a rövidlátás kialakulását. Amióta túl sok időt töltünk a számítógép előtt, illetve hódítanak az okos telefonok, tabletek, sajnálatos módon a felnőttek, de a gyerekek körében is nagymértékben megszaporodott a rövidlátók száma.