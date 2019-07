A meseolvasás, a biztató szó színt hozhat a kórházi napokba

Önkéntesként kórházi meseolvasást is vállalhatunk, amivel szebbé tehetjük egy-egy kis beteg napját. Egy program is segít ebben.

Akinek a gyermeke volt már több napot kórházban, az tudja, mennyire jólesik minden biztató szó a vizsgálatokra való várakozás, a kezelések közben. Ráadásul nem minden gyerek mellett tud ott maradni a szülő, s a nővérek sem érnek mindig rá, így felértékelődik a plusz látogatók szerepe.

Egy bank még 2013-ban indított mesedoktorok programot, azzal a céllal, hogy az önkéntesek megkönnyítsék a kórházi tartózkodást, és arra az időre, amíg a gyerekeknek felolvasnak, kicsit köréjük varázsolják az otthon melegét. Jelenleg országszerte 46 kórházban, hetente több mint 300 új időpontban segíthetjük a mesékkel a kicsik mielőbbi gyógyulását – hiszen utóbbihoz hozzájárul a szeretetteljes, bátorító légkör. A kezdeményezés igen népszerű: a mesedoktorok eddig több mint 19 ezer mesét olvastak fel – szerepel a szervező közleményében.

Aki úgy érzi, hogy önkéntesként szívesen vállalkozna a kórházi felolvasásra, az a program weboldalán regisztrálhat és jelentkezhet. Fejér megyében a lista szerint a fehérvári Szent György Kórház és a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályain lehet mesélni. A nyár folyamán még több jelentkezőre van szükség, hiszen a nyaralások miatt csökkenhet a rendszeresen felolvasók száma.

Aki „mesedoktor” lesz, az élőben és videón keresztül is mesélhet. A videót a webes felületen kell elküldeni, a személyes meséléshez pedig időpont foglalható az általunk kiválasztott kórházban. Miután ez megtörtént, már csak föl kell egy kicsit készülni, majd megjelenni az adott napon a gyerekosztályon. Itt elvileg van kapcsolattartó, aki megmutatja, állapottól és fogadókészségtől függően mely szobákba, gyerekekhez lehet bemenni mesélni. Előfordul, hogy bent marad a szülő is, de ez sem gond. Valaki kimegy, valaki pedig ott marad, s maga is meghallgatja a gyerkőcnek szánt mesét.

Érdemes több korosztályra készülni, és óvodásnak, kisiskolásnak, tininek való könyvet is vinni.

A felolvasás jellemzően körülbelül fél-egy órán át tart, de a hatása akár egész napra megmaradhat…