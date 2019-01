A korall az év színe – Az aktuális árnyalat megjelenik a lakberendezés divatjában is

A 2019- es év színe az élénk korall, amely a segítséget, érdeklődést, szeretetet jelképezi. Ezt az árnyalatot szinte biztos, hogy minden divatrajongó imádni fogja.

Minden év végéhez közeledve elérkezik az a pont, hogy az amerikai Pantone színintézet bejelenti, mi lesz az év színe. 2017-ben a levélzöld, majd tavaly az ultraviola volt a befutó, most pedig az utóbbihoz viszonylag közel álló élénk korallra esett a választás. A fantázianév mögött komoly jelentés is van. Az intézet szerint a közösségi média sok esetben negatív hatással van az emberekre, az élénk korallszín viszont a segítséget, érdeklődést, szeretetet jelképezi; olyan árnyalat, ami az intimitást és a valódi kapcsolattartást szimbolizálja. Másrészről pedig természetvédelmi jelentéssel is bír. A klímaváltozás aktuálisabb, mint valaha, és pusztító hatással van a korallzátonyokra, amelyek mindig is híresek voltak sokszínű élővilágukról.

A cég munkatársai a színválasztás előtt tanulmányozzák a filmeket, képzőművészeti alkotásokat, és az egész éves folyamatokból próbálnak jósolni a jövőre nézve. A 2019 színének választott „Living corall”, a halványított terrakotta nyugalmat árasztó szín, olyan, mint megérkezni egy oázisba – ahogy a Pantone cég fogalmazott. Úgy érzik, hogy a háborgó 2018 után jobb irányba fordulnak a dolgok, ezt jelképezi a korall speciális árnyalata. A különlegesen szép színárnyalat minden bizonnyal megjelenik majd a lakberendezési és lakástextiltrendekben.

Egy sötétebb, komorabb hangulatú enteriőrt sikerrel feldobhatunk élénk korallszínű kiegészítőkkel. Szerezzünk be, vagy varrjunk díszpárnákat, függönyöket, szőnyeget, apró dísztárgyakat, ha követni szeretnénk a trendet.

Természetesen a divat szempontjából pedig a korallszín biztosan nagy telitalálat lesz, hiszen a rózsaszín és annak különböző árnyalatai már egy ideje a népszerűség csúcsán vannak. A tavaszi szezonban a sötétkék és fekete nadrágokat, valamint szoknyákat leválthatják az élénk korall darabok, de a sötét színű ruházat remek kiegészítője is lehet egy-egy korallszínű felső, cipő vagy táska.