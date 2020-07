A feldolgozhatatlan anyagok lerakódnak, többek között az ízületi tokokban

Ízületi gyulladás, köszvény, Ízületi kopás. Életminőségünket rontó betegségek, amelynek lehetnek genetikai okai a háttérben, a gyulladást pedig baktériumok is okozhatják, de a környezeti tényezők, a nem megfelelő életmód, a helytelen táplálkozás súlyosbíthatják a helyzetet.

Az vagy, amit megeszel, szokták mondani. Nem mindegy mit és mennyit fogyasztunk életünk során. Amit a fiatal szervezet jobban tolerál, az lehet, hogy idősebb korban már gondot okoz. A táplálkozástudományi szakember szerint az ízületi problémák a hosszú évek alatt, a helytelen táplálkozás okozta károk miatt alakulnak ki. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben nagy mértékben megemelkedett az ízületi problémával küzdők – mindegy, hogy kézről vagy lábról beszélünk – száma. – Sajnos a legtöbb esetben már csak akkor kezdünk a problémával foglalkozni, amikor az már kialakult. Keressük, hogyan tudnánk enyhíteni a fájdalmon, a bajon és ilyenkor szokott felvetődni a kérdés: mit és hogyan együnk, esetleg milyen táplálékkiegészítőket szedjünk – mondta Supliczné Tóth Mária.

Negatív eredménnyel is járhat a jóléti társadalom

Ám mit tegyen az, aki nem akar eddig eljutni, vagyis hogyan előzhető meg vagy késleltethető a betegség kialakulása? A jóléti társadalom sok negatív következményt is magával hozott a táplálkozásunkra nézve. Kevesebb időt szánunk főzésre, kényelmesebbé váltunk, ezért sok a „műanyag” étel a boltok polcain, amelyekkel tudva, tudatlanul sok méreganyagot viszünk a szervezetünkbe. Ugyanakkor a bennük található rejtett cukrok miatt jönnek a felszedett kilók is. Az elhízás pedig növeli a porckopás kialakulásának esélyét, még a kézben is! A helytelen táplálkozás mellett a stressz is megteszi a magáét, ami minden negatív folyamatot felerősít bennünk.

Hogyan táplálkozzunk tehát, ha ízületeinket óvni szeretnénk?

– Teljes mértékben kerüljük a lisztet, a belőle készült termékeket, a finomított cukrot, a mesterséges ízesítőket, a lekvárokat, zseléket, dzsemeket, minden kész, félkész, finomított, vagy mesterséges ételt! De a kerülendők közé tartoznak a szénsavas üdítők, az alkohol, a tea, a kávé és az édességek, sőt a tejtermékek is – sorolta a szakember. A tej és a tejtermékek bizonyítottan rosszul szívódnak fel, ráadásul a boltokban kapható tejtermékek többsége tele van adalékanyagokkal. Amit pedig a szervezet nem tud lebontani, azok eltárolódnak, többek között az ízületi tokokban. Ezért évente egyszer, és nem többször, érdemes egy kíméletes, gyógyteákkal végzett tisztítókúrát tartani, javasolta a táplálkozástudományi szakember, A tiszta, jól működő kiválasztószervek – vese, máj, nyirokrendszer – segítenek a lerakódott méreganyagoktól megszabadítani a szervezet többi részét, így az ízületeket is.

Fentiek után nyilván többekben megfogalmazódik a kérdés: mit egyen hát, ha semmit sem lehet? Először is minél több nyers, „élő” ételt, zöldséget, gyümölcsöt és természetes élelmiszereket. Erre már egészen kicsi korban érdemes a gyerekeket is rászoktatni. Supliczné Marika szerint ezzel egy időben igen hasznos lenne a gyógyteák fogyasztását beépíteni a mindennapjainkba. Ha például a reggeli mellé minden nap megiszunk 3 deciliter gyógyteát, máris sokat tettünk az egészségünk érdekében. Teát készíthetünk egyfajta növényből – ilyenkor egyhetes kúra után váltsunk másik teára –, de keverni is lehet őket otthon, vagy vehetünk különféle problémákra különböző teakeverékeket a gyógynövényszaküzletekben. Ízületi problémákban használható fűzfakéreg, csalán, nyírfa, orbáncfű és útifű keveréke. De hasznos az ördögcsáklya, a cickafark, a csődfű és a mezei zsurló is.

– A terápiás dózis napi egy liter tea 6 héten keresztül, majd ezután ugyanennyi szünetet kell tartani. Amikor azonban már nem megelőzésről, hanem meglévő probléma kezeléséről beszélünk, a teák helyett olyan kivonatokat javasolt használni, amiben jóval nagyobb koncentrátumban találhatók meg a hatóanyagok. Ilyenek például a glükozamim-, a kondroitin-, a hialuronsav-tartalmú szerek, vagy a zöldkagylóból készült kivonatok, amelyeket ma már gyógyszerként is alkalmaznak. Többségükben találhatók olyan gyógynövény-összetevők is, mint például a kurkuma, a tömjén vagy a feketebors. Minden esetben konzultáljanak azonban orvossal is!