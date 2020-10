A Fehérvár Éléstár Bevásárló Közösség segítséget nyújt a helyi lakosságnak a környezettudatos életvitelhez

A Fehérvár Éléstár Bevásárló Közösség mondhatni egy nagy család, akiknek közös céljuk az egészséges és környezettudatos életvitel szélesebb körben való megismertetése, és a helyi gazdák, kistermelők támogatása, erősítése. Most Gazdag Zsuzsával, a Közösség alapítójával beszélgettünk, a kezdetekről, tagokról és tervekről.

Mit kell tudni a Fehérvár Éléstár Bevásárló Közösségről, hogyan definiálnád magatokat?

– Annak érdekében indítottuk el ezt a közösséget, hogy azok, akiket érdekel, hogy mit tesznek a család asztalára és az honnan származik, azt biztos és ellenőrzött háttérrel megtehessék. Valamint erősíteni szeretnék a helyi, illetve környékbeli gazdákat és kistermelőket is. A szervezés idén tavasszal kezdődött és pár nagyon sok munkát jelentő hónap után augusztus 27-én volt az első átadási napunk, ami egyben a születésnapunk is.

Nekem a személyes indíttatásom, filozófiám vezetett ehhez a formához, de a közelebbi és távolabbi környezetemet is látva azt gondolom, erre sokunknak igénye is van. A Bevásárló Közösség a helyi termékekhez való hozzájutás egy újszerű formája, vásárlói közösség, ahol finom és egészséges élelmiszerekhez juthat vevői tagunk, közvetlenül a termelőtől. Mi pedig összekötjük a tudatos vásárlói igényt a termelők kapacitásával és megszervezzük a termékek átvételét heti rendszerességgel a Jancsárkert piacon.

Mi a Közösségetek célja, milyen értékeket képviseltek?

– A Fehérvár Éléstár Bevásárló Közösség létrejöttének a célja, hogy egy olyan helyet teremtsen, ahol a helyi termelők és a vásárlók közvetlenül találkozhatnak.

Működése segítséget nyújt a helyi lakosságnak a környezettudatos életvitelhez

Hisszük, hogy a helyi termékek fogyasztásának elősegítése minden szinten hozzájárul e cél eléréséhez, legyen az a szállítás környezetterhelő hatásainak kiiktatása, az egészségesebb, frissebb, fenntartható forrásból származó élelmiszerek fogyasztása, vagy a csomagolás minimálisra csökkentése.

Mit kapnak a Közösség tagjai és mi köti össze őket a leginkább?

– A tagok garantált minőséget kapnak és az érzést, hogy hozzájárultak egy környezettudatosabb világhoz, hiszen a termékek ökológiai lábnyoma is alacsony, mert kímélő gazdálkodásból származnak, továbbá keveset szállítják őket. A beszerző alkalmakon találkozhatnak a termelőkkel is, mert szerintünk a közvetlen viszony mindenképpen fontos ebben az alapvetően bizalomra építő kezdeményezésben. A legfontosabb dolgok, amelyek összekötik a közösség tagjait: személyes igény az egészséges táplálkozásra, felelősségvállalás és elkötelezettség a fenntartható társadalom iránt.

A közösségi oldalt elnézve mondhatni egy nagy család vagytok, minek köszönhető ez, valóban ilyen összetartóak a tagok?

– Közösségi oldalunknak immár több mint 1300 követője van, ami annyit jelent, hogy nagyon sokan szimpatizálnak velünk, ezzel a szemlélettel, ezzel a konstrukcióval, valamint sok biztató, pozitív üzenetet is kapunk.

Nagyon szeretnénk egy olyan közösség lenni, ahol – mint egy családban – törődünk egymással, figyelembe vesszük egymás gondolatait, érdekeit, akár jobb és rosszabb napját, és segítünk egymásnak

Tagjainkat név szerint ismerjük. Átadó piacnapjainkon jó kis beszélgetések, eszmecserék folynak a standoknál. A kert, étkezés, főzés örökös, mindennapos témák.

Szoktatok közös programokat, esetleg jótékonykodást is szervezni vagy részt venni benne?

– A környezettudatosság mentén pont most veszünk részt a „Használd újra, Fehérvár!” csoport szervezésében zajló Zoknicsere programban. Egyik gyűjtőhelyeként várjuk és fogadjuk a már nem használt, régi, megunt, lyukas vagy félpár pamut tartalmú zoknikat, melyek természetesen újrahasznosításra kerülnek. De biztos, hogy a jótékonykodás is része lesz működésünknek.

Milyen terveitek vannak a jövőt tekintve?

– Szeretnénk minél több tagot bevonni, egyrészt, hogy segítsük az egészségtudatos életmódot, másrészt hogy ez egy fenntartható kezdeményezés maradhasson, harmadrészt, hogy minél jobban tudjuk a helyi termelőinket erősíteni, tudjanak mire tervezni, bővíteni a jövőben is.

Most volt egy kérdőívünk az oldalunkon, ahol tagjaink megosztották velünk az eddigi működésünkkel kapcsolatos véleményüket. Az általuk javasoltak között volt például még több termelő bevonása a termékválaszték bővítése céljából – ezen folyamatosan dolgozunk, és hétről-hétre hozunk be közösségünkbe újabb gazdákat, termékeket. Terveink között van, hogy termelői oldalról is még környezettudatosabbá tegyük az áruk átadását, valamint különböző ismeretterjesztő termelői látogatás szervezése is. Több gazdánk nyitott arra, hogy bemutassa, beszéljen arról, hogy hogyan termeszt, tenyészt, állít elő.