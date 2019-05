Ezerötszáz program várja idén a látogatókat a Művészetek Völgyében

A 29. Művészetek Völgye idén július 19-28-ig kerül megrendezésre Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön. A Likebalaton cikkéből kiderül, milyen különlegességekkel készül a fesztivál 2019-ben.

Az első és az egyik legfontosabb gondolat, amelyet a Völgy erősít idén – ahogyan a többi balatoni parti fesztivál is – a fenntarthatóság kérdése. Egyre fontosabb és szó szerint létkérdés a mai kor embere számára az öko-friendly életmód tudatosítása a mindennapjainkban.

Ezt alapozza meg a Völgyben a Zöldövezet Társulás, amely idén az úgynevezett újrapohárral készül a fesztiválra: ezt 200 Ft-ért lehet majd megvásárolni és az egész fesztivál alatt ebbe kérhetjük az italainkat, majd visszaválthatjuk és visszakapjuk a pénzt, ők pedig kitisztítják és újra felhasználják. A környezettudatosság jegyében egy apró, de annál hasznosabb lépés. Érdemes lebomló anyagokat használni annak érdekében, hogy ezáltal a Balaton természeti környezetét is megvédjük. A lebomló anyagok pedig Keszthelyen kerülnek majd komposztálásra.

Tavalyi 47 tonna hulladékot termelt a Völgy, ezt idén igyekeznek jelentősen csökkenteni. A Művészetek Völgye felületein a látogatók buzdító üzenetekkel is találkozhatnak, miszerint bátran hozzanak saját poharakat, tányérokat, evőeszközöket és kérjék abba az ételeket, italokat. A vendéglátóhelyeken cukornádból készült tányérokat, tálcákat és kukoricából készült evőeszközöket használnak majd.

Az idei fesztiválon egyébként 35 programhelyszín, több mint 40 vásáros és egyéb kiállítóhelyszín, valamint 1500 program lesz.

A Völgy ikonikus jelképe, a gigacsiga is nagyobb szerepet kap: plüsscsigák képében jelenik meg a fesztiválon.

Ha már csiga: a csigabusz idén sokkal gyakrabban jár majd, ezzel is arra igyekeznek ösztönözni a látogatókat, hogy használják a Taliándörögdön és Vigántpetenden lévő ingyenes parkolókat és közlekedjenek helyette az ingyenes csigabusszal, ezzel is csökkentve az ökológia lábnyomunkat.

Idén programajánló játék is várja a tanácstalanabb látogatókat a Völgy weboldalán, azaz érdeklődési kör megadását követően ajánlanak számunkra megfelelő programokat. Méltó emléket állítanak Cseh Tamásnak is, aki a Völgy ikonikus alakjának számít, lesz a néphagyományokat bemutató kakasvágás, kifejezetten a gyerekeknek szóló udvar és társasjátékvölgy is.

Ha már gyerekek, idén bevezetik a gyerek-karszalagot, amelyre a szülők elérhetősége is felkerül majd.

Természetesen továbbra is lesznek filmek, színház, tánc, cirkusz, a lélek feltöltéséhez vallás és minden olyan dolog, ami a fesztivál emberléptékű és egyben összművészeti jellegét erősíti.

A több tucatnyi hazai fellépő mellett számos nemzetközi előadót is láthatunk a Völgyben: ott lesz a Kosheen, az Amber Run és a Alice Francise is, Boban Markovic pedig Palya Beát hívja vendégzenészként a kapolcsi színpadra.

A változatos zenei programok közül kiemelkedik a Kaláka is. A formáció 50 éve van a pályán. Nekik külön udvaruk is van a fesztiválon és idén is több, mint 70 izgalmas programmal töltik meg a napokat. A Völgy utolsó napján a Versudvar zárókoncertjét ők adják majd, vendégük lesz Huzella Péter és Mikó István.

A Szabó Balázs Bandája is jubilál, ők a Modern Art Orchestra-val kiegészülve adnak majd egy egész estés nagykoncertet. Ennek kapcsán faggatta a Likebalaton Szabó Balázst, a zenekar frontemberét is.

Idén 10 évesek vagytok, jubileumi koncertre készültök a Völgyben.

Ha már Balaton, akkor Kapolcs és Művészetek Völgye, ahol ugyan, már nem először lépünk fel, de az idei különösen izgalmas számunkra. Próbáljuk belassítani az évet. Igyekszünk olyan koncerteket adni, amelyek megteremthetik azt a pillanatot, amit az elmúlt tíz év jelent számunkra. Szeretnénk megállítani a pillanatot és visszanézni ezekre az évekre és hogy hol tartunk most. Kapolcson idén az egyik álmunkat fogjuk színpadra állítani: a Modern Art Orchestrával viszünk a Völgybe egy egész estés koncertet. Ennek már volt előszele, korábban a Margitsziget Szabadtéri színpadon játszottunk velük, de az még nem egy egész estés nagykoncert volt, mint amilyen most Kapolcson lesz. Épphogy elférünk majd a színpadon, nagyon kalandos, hiszen nagyon sokan leszünk!

Mire számíthat a közönség?

Alapvetően az elmúlt tíz év dalaiból szemezgetünk, s bár lesznek versek is, de alapvetően a saját történeteinken lesz a hangsúly, teljesen új hangszerelésben. Hatalmas élmény belülről is megélni azt, hogy érzem, hogy teljesen megváltozik a saját zenénk. Ahogyan leül mellénk harminc profi zenész, ahogyan Fekete-Kovács Kornélék hozzányúlnak a hangszereikhez és közösen megálmodunk valami új dolgot. Tényleg hidegrázós az egész. Bízom benne, hogy ez a belső, kölykös öröm és az újra magunkra találás leömlik a színpadról és a közönség is közelebb mer jönni. Így ők is részesei lesznek ennek az élménynek.

Mit jelent számotokra a Balaton?

Már sok éve forgolódunk a balaton-parti fesztiválokon, kisebb-nagyobb színpadokon. A Balaton-kerülés, a Balaton körüli létezés, a nyár, a napfény és a vízpart szorosan összefonódott nálunk a muzsikálással. Az egyik ilyen, nagyon megható élményem, amikor a balatoni kompkoncertünket adtuk. Két kompon összekötve volt egy színpad, koncert közben ment le a nap, s közben csak a partszéli fényeket láttuk. Azok mozgásából érzékeltük, hogy még mindig úton vagyunk. Ez egy igazán különleges és izgalmas élmény volt. Amíg élek, kézen fog és elkísér az emlék, hogy a Balaton vizén muzsikálhattunk.

Még több Balaton a Völgyben

A Kapolcsi úti lapok című könyvhöz igazodva a fesztivál ideje alatt helytörténeti séták lesznek a környéken. Régi fényképek segítségével idézik meg a hely történeteit, falusi legendáit és helyszíneit: malmok, iskolák, templomok – igazi felfedezőtúra várható.

Szintén a környék felfedezésére irányulnak a BringaVölgy – tekerő programok, amelyek izgalmas kerékpártúrákat takarnak. Ezek keretében e-bike-okat is kipróbálhatunk, miközben felfedezhetjük a Balaton-felvidék e különleges szegletét.

További részletek a fesztivál oldalán találhatóak.