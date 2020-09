Gondozóra támadt egy gorilla a madridi állatkertben

A 46 éves állatgondozó rutinfeladatokat látott el a majomházban vasárnap délelőtt, amikor a Malabo nevű 29 éves hím gorilla váratlanul rátámadt.

A gyors segítség ellenére az asszony súlyos sérüléseket szenvedett,

A tapasztalt állatgondozót kórházban ápolják, állapota súlyos.

Az állatkert közleménye szerint minden jel arra utal, hogy emberi hiba történt, nyitva maradhattak a biztonsági ajtók. Az intézmény belső vizsgálatot indított, de vizsgálja a szokatlan gorillatámadás hátterét a rendőrség is.

The 46-year-old woman suffered a head injury, chest trauma & multiple fractures in the attack at Madrid Zoo. It happened in an area Malabo should have not been able to access. He was tranquillised pending investigation. He shouldn’t be in a zoo. 😒https://t.co/YhGMG3lTXT

