A Barney A. Ebsworth-gyűjteményt árverezi a Christie’s novemberben

A Christie's arra számít, hogy az aukció 300 millió dollár fölötti bevétellel zárul majd.

A Barney A. Ebsworth-gyűjtemény kilencven műalkotását, köztük Edward Hopper és Jackson Pollock festményeit bocsátja árverése a Christie’s novemberben New Yorkban.

A néhai Barney A. Ebsworth amerikai üzletember és műgyűjtő kollekciójában a 20. századi amerikai művészet olyan alkotásai szerepelnek, mint Edward Hopper 1929-ben készült Chop Suey című képe, amelynek értékét 70 millió dollárra (20 milliárd forintra) becsülték, Jackson Pollock 50 millió dollárra becsült Composition with Red Strokes című festménye és Willem de Kooning alkotása, a Woman as Landscape, amelynek értékét 60 millió dollárra teszik a szakértők.

A Christie’s arra számít, hogy az árverés 300 millió dollár fölötti bevétellel zárul majd.

A gyűjtemény a novemberi New York-i árverés előtt a világ több pontján bemutatkozik: Párizsban csütörtöktől vasárnapig látható, majd New Yorkban, Hongkongban, Londonban, San Franciscóban és Los Angelesben is megtekinthetők a legnagyobb érdeklődésre számot tartó alkotások.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kollekció elsőként azért mutatkozik be a francia fővárosban, mert Ebsworth egész életében rajongott a városért, gyűjtőként nagy hatással volt rá Gertrude Stein Párizsa.

Az áprilisban elhunyt Ebsworth a 20. századi amerikai művészet legkitűnőbb alkotásait kereste, így született meg az amerikai modernizmus legteljesebb magángyűjteménye – idézte fel az árverési ház.

Ebsworth seattle-i otthonának is az An American Place (egy amerikai hely) nevet adta Alfred Stieglitz fotóművész New York-i galériája előtt tisztelegve. A házat, amelyben az építészet és művészet találkozik, Jim Olson építésszel együtt álmodta meg.

Borítókép: A kollekció egy darabja: William James Glackens „Cafe Lafayette” című festménye / AFP