Az andalúziai Osuna városában csatornázási munkák közben bukkantak egy feltehetően időszámításunk előtt 5. és 4. században használt pun nekropolisz romjaira. A helyszínen kezdett ásatások eddig 8 mészkőboltozatos földalatti sírkamrát tártak fel, valamint lépcsőket és egy átriumot, amelyek a feltételezések szerint magas rangú személyek temetkezési helyeként szolgáltak.

Rosario Andújar polgármester a sajtónak arról számolt be, hogy a felfedezés megváltoztat mindent, amit eddig a város történetéről tudtak, de fordulópontot jelent abból a szempontból is, hogy korábban kizárólag a tengerpart mentén bukkantak hasonló leletre, a szárazföld belsejében még nem. A 18 ezer lakosú város római kori eredete ismert, számos épületet tártak fel ebből az időszakból, például egy római színházat, amelynek közelében most előkerültek a korábbi érából származó leletek.

A Sevillától 86 kilométerre fekvő Osuna közismertségéhez hozzájárult, hogy itt forgatták a Trónok Harca című világsikerű sorozat 5. évadának egyes jeleneteit.

