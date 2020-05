Ez a 8 legjobb weboldal csengőhang ingyenes letöltéséhez

Hasznosak lehetnek, ha meguntuk, hogy a mellettünk állónak ugyanolyan értesítési és csengőhangja van, s a másik mobilon érkező üzenet is éppen úgy pittyeg.

Nincs egységes szabály arra, hogy a letöltött csengőhangokat-zenéket miként lehet a mobilokon beállítani: még azonos platformon belül is akadnak különbségek, amiről vagy a szoftver FAQ (GYIK) oldalán, vagy a készülék beállításaiban érdemes tájékozódni.

Ha mégis makacskodna az androidos mobil, akkor a 6. pontban javasolt Ringtone Makert lehet használni, gyorsan megoldja a problémákat.

A Zedge remek választás, ha olyan alkalmazásra van szükség, melynek segítségével részletesen testre akarjuk szabni a mobilunkat. A 30 milliónál több felhasználóval és 400 millió letöltéssel büszkélkedő szolgáltatáson háttérképeket, élő háttérképeket, videoklipeket, zenét, csengőhangokat, matricacsomagokat lehet beszerezni.

Nagy része ingyenes, s a legjobb, hogy a weboldaláról számítógépen telepítés nélkül is válogathatunk és letölthetünk háttérképeket és csengőhangokat, illetve navigálhatunk az App Store-ba, vagy a Google Play Áruházba.

A Zedge Premium segítségével exkluzív tartalmakat lehet elérni.

Kissé félrevezető neve ellenére az iTunemachine kompatibilis mind az Apple, mind az Android készülékekkel. Egyszerű, de legalább jól áttekinthető oldalán beszerezhető mindenféle csengőhang, köztük például a Bollywood, a spanyol, a reggae, a hip-hop, a country, az alternatív és más népszerű műfajból.

Lehet játszani a saját nevünkön megszólító csengőhang például a „xy, someone is calling you” készítésével. Nem mellesleg ingyenes konverter is található az oldalon, amivel más formátumra alakíthatjuk zenéinket.

Ez a weboldal szintén ingyenes csengőhangokat, háttérképeket, témákat, élő háttérképeket, valamint játékokat és alkalmazásokat kínál, szerény felületen, amelyik a net hőskorából maradhatott meg így.

Viszont az Androidon kívül olyan, egzotikusnak mondható rendszerekre is szolgáltat, mint a BlackBerry 10, a rég eltávozott Windows Phones, a Symbian és a Java.

Ha tréfás, vagy képtelen háttérképeket és csengőhangokat keresünk, be lehet nézni a Tones7 oldalára. Madárhangoktól kezdve a válogatott idétlenségekig tart a választék, de például szép spanyol gitárzene is található rajta – s mindez ingyen.

Ha a számítógépünkön található zenei fájlból akarunk csengőhangot készíteni, ezt telepítés nélkül, online megtehetjük a Ringtone Maker weboldalán. Csupán fel kell tölteni a zenénket, bejelölni a kívánt kezdő és záró időpontot és már el is készíti a csengőhangot.

Az előzővel azonos nevet kapott androidos alkalmazás segítségével a mobilon lévő, vagy átmásolt fájlokat lehet méretre szabni: amit aztán a program a legmakacsabb telefonra is rákényszerít csengőhangként vagy értesítési hangként. Miután elvégezte a dolgát, akár le is törölhetjük.

Ha kifejezetten értesítési hangokat keresünk, a Notification Sounds igen eredeti, minőségi zajokat kínál. Ne felejtsünk el belehallgatni a napi ajánlatba!

Vicces hangokat kínál a ToneTweet, a legjobb, ha benézünk a gyűjteményébe.

Borítóképünk illusztráció