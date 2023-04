Digitália 44 perce

Nagyon népszerű a gaming húsvétkor

Idén tavasszal erős keresletet tapasztalnak a Playstation 5 és a Xbox One Series X konzolok iránt, s még az új Call of Duty játékkal együtt megvehető korábbi PS4 Slim modellt is sokan keresik.

Forrás: Shutterstock

A videójátékok és kiegészítők fő szezonja természetesen karácsony előtt van, de húsvétot megelőzően is érzékelhető egy hullám a gaming kiegészítők iránti keresletben az eMAG-nál – mivel sokan ezen ünnep alkalmából is vásárolnak ajándékot. A PC-s fronton a leginkább a gamer egerek fogynak a legnagyobb számban és értékben is, amelyet eladási darabszám alapján a gamer billentyűzetek és gamer headsetek követnek. A bronzérmesek a gaming hangszórók és a leginkább streameléshez, podcastoláshoz használható asztali mikrofonok.

A konzolokból jól fogynak az Xbox és Playstation-kontrollerek, ezeket nagyjából azonos arányban rendelik a vásárlók. Érdekes módon viszonylag sokan választják az 50 ezer forint körüli árú Xbox Elite kontrollert, és a 100 ezer forint körüli árú PlayStation Edge irányítót is. Kezd fellendülni a videójátékos kormányok forgalma is, ezek közül a Logitech és a Thrustmaster prémium modellei, illetve az olcsóbb, de megbízható Esperanza kormányok kelendőek a leginkább. Húsvét előtt népszerű, és a mai gyerekek számára ideális ajándéknak számítanak a Sony Playstation és Microsoft Xbox feltöltőkártyák is: a PS esetében a 6 ezer és a 15 ezer forintos feltöltőkártyák a legnépszerűbbek – ezeket a gyártó online áruházában az ajándékozott bármilyen játékra elköltheti. A Microsoft kínálatából a 3 havi GamePass-előfizetés a legnépszerűbb (ennek birtokában a gyártó katalógusából több száz játékhoz férhet hozzá az előfizetés időtartamára a játékos), illetve az Xbox Live Gold többjátékos szolgáltatás előfizetései kelendőek.

