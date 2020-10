Túrázók találták meg az eldobott újszülöttet a mezőn, csak nekik köszönheti életét

Titkolta, még a családjának sem vallotta be, hogy terhes a gödöllői M. Gabriella. A fiatal nő a máriabesnyői tarlón szült meg, majd otthagyta a gyereket, akinek az életét arra járó túrázók mentették meg.

A fiatal nő még a saját családja elől is eltitkolta, hogy teherbe esett, orvoshoz nem járt, mintha saját maga sem akart tudomást venni születendő gyermekéről. Gabriella családja korábban azt nyilatkozta a Borsnak , hogy semmit nem sejtettek a babáról.

Nem láttunk rajta semmi szokatlant, nem tudtuk, hogy terhes. Véres volt a nadrágja, amikor hazaért, de azt hittem, csak valami jői gondja van. Párkapcsolata nem volt, velünk élt itthon. A munkahelye megszűnt, nem nagyon járt el sehova.

– mondta a Borsnak akkor Marika.

A szülés végülis akkor indult meg, amikor Gabriella sétálni indult, így a máriabesnyői tarlón, egy bokor alatt adott életet a kicsinek a patak mellett. A koraszülöttként, méhen belüli sorvadással született csecsemőt ezután egy közeli ház nehezen belátható részére vitte, és otthagyta, majd, mintha mi sem történt volna, hazament, lezuhanyzott, és elindult kutyát sétáltatni. A baba csupán a véletlen szerencsének és egy arra járó párnak köszönheti az életét.

A páromhoz sétáltam fél háromkor, amikor a lábam előtt megláttam a kis fejét és a kezét. Csupa vér és kosz volt a meztelen kis teste, s a méhlepény is ott volt mellette. Minimálisan mozgott, néhány becsomagolt zokni volt körülötte. – emlékezett vissza a Borsnak Pintér Patrik, aki a kisfiút gyorsan átadta a párjának, ő maga pedig segítségért sietett. A páros elmondta, hogy a baba feje már lilulni kezdett, később pedig kiderült, hogy csupán percei voltak hátra a kihűlésig.

Időközben Gabriella is lebukott, ugyanis míg Patrikék megtalálták a babáját, ő kutyasétáltatás közben rosszul lett, és bevitték a mentők a közeli kórházba, ahol hamarosan fény derült arra, mi is történt korábban. A nőt most 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt állítják bíróság elé, tárgyalása kedden lesz.