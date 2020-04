Az otthon töltött idő a pillanatok megörökítésére is kiváló időszak

Az otthon töltött idő kedvenceink számára is felértékelődik. Sőt, velük könnyebb elviselni a kijárási korlátozást, akkor is, ha most a hosszú, kalandos sétákról le kell mondanunk. Ezért is várjuk a fotókat a [email protected] arról, hogyan töltik a dolgos vagy éppen pihenős hétköznapokat a mi szeretett háziállataink.