Nemrég a Sóstó Vadvédelmi Központ egy külön bejegyzést szentelt arra közösségi oldalán, hogy kiokítsa az embereket ezzel kapcsolatban. Mint írják az első és legfontosabb, hogy meg kell állapítani: sérült, avagy sem. Amennyiben igen, amint lehet kapcsolatba kell lépni a helyi állatvédő szervezettel, vadasparkkal, madárkórházzal. Abban az esetben, ha nem sérült, jöhet a madár kinézetének megállapítása, majd ezt követően a terep feltérképezése: hol a fészek, fennáll-e közvetlen veszély. Ezen túl, pedig az is lényeges, hogy tud-e a madár repülni. Közbelépés csak abban az esetben javasolt, ha a madár közvetlen veszélynek van kitéve, illetve, ahogy feljebb is említettük, sérült, ideértve azt is, ha nem tud repülni. Minden egyéb esetben, békén kell hagyni. Ez alól egyedül a fészek jelent kivételt, ha meg van, nyugodtan vissza lehet tenni a madarat, ám, ha nincs egy kis kosár is megfelel a célnak. Ezt gondosan fel kell közözni egy fára, majd belehelyezhető a madár. Ennyi az egész, kirándulj körültekintően, óvatosan és tudatosan!