Mindjárt válaszolunk is, mert nem, annál azért profibb. Kitört a tél, és éppen ezért könnyebben észrevesszük a nagy fakopáncsot, például itt Csókakőn, mert tollazata ilyenkor, a színtelen világban jobban elárulja. De azt azért tudjuk, hogy nemcsak télen kopog a „fűrészgép”, hiszen a nagy fakopáncs bármely időszakban vágja a fát. Ez a harkály hazánkban a leggyakoribb fajtához tartozik, legalább 300 ezer párt tartanak számon, de ez a szám növekvőben van. Bármely területen előfordul, így a fás tereken kívül művelt földeken, de akár a városban sem riad meg az ember közelségétől.

Kedvenc csemegéje a fákban megbújó rovar populáció bármely faja, de bátran kijelenthető róla, hogy mindenevő. Ebben még a a házakat borító szigetelést is érthetjük. S hogy miért is nem vágja maga alatt a fát? Mert mindig úgy helyezkedik, hogy az ág, törzs szabad vége fölötte vagy előtte legyen, a rögzített rész felé feszíti támaszkodó faroktollait.