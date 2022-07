A fokozottan védett rétisast két hónapos orvosi kezelés és rehabilitáció után - immár teljesen gyógyultan - engedték szabadon a Központ munkatársai Soponyán. A sas egy pillanatra megállt a láda előtt, talán megköszönte azt az áldozatos munkát, amivel az orvosok, gondozók megmentették az életét, majd elrugaszkodott és a tó túlpartján álló fák felé vette az irányt. “Azt hiszem, hogy az ilyen pillanatokért hoztuk létre a Vadvédelmi Központot.” - mondta a helyszínen dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. “Fantasztikus volt, ahogy itt, Soponyán, ebben a gyönyörű környezetben azt láttuk, hogy elrepül szabadon, egészségesen, gyógyultan.” A Sóstó Vadvédelmi Központ április végi nyitása után nem sokkal került be a rétisas mérgezéses tünetekkel.

“Teljesen elfeküdt, görcsös állapotban volt a végtagja, gyakorlatilag az utolsó pillanatban került be a madár.” - mondta el dr. Mietsch Rita, a Központ vezető állatorvosa. A mérgezés megállapítása után vénásan, négyóránként adott ellenszerrel semlegesítették a hatását, de a mérgezés megszüntetése után még közel két hónapot kellett regenerálódnia, amire az összes idegrendszeri tünete elmúlt. Most eredeti lakóhelyére térhetett vissza, hiszen mint Csihar Lászlótól megtudtuk, négy évvel ezelőtt, fiókaként egy közeli fészekben kapott gyűrűt a most elengedett rétisas. A Duna-Ipoly Nemzeti Park tájegységvezetője hozzátette, ez az első alkalom Fejér megyében, hogy sérülésből felépülve tudtak visszaengedni természetes élőhelyére egy rétisast. Csete Gábor a Vadvédelmi Központ kapcsán kiemelte: “Az elmúlt két hónapban rengeteg állat megfordult nálunk: madarak, hüllők, emlősök a megye minden pontjáról, sőt a Dunántúl távolabbi területeiről is.” A térségi szerepet erősíti az is, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a természetvédelmi hatóságokkal, a civil szervezetekkel és a szomszédos mentőközpontokkal is, hiszen a természetvédelem “egy nagy-nagy csapatmunka” - fogalmazott a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője.