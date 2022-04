Még több fecskecsalád lelhet hamarosan otthonra Székesfehérváron: a városgondnokság szakemberei – az intézmény diákjai segítségével – tegnap délelőtt tíz kerámia fecskefészket helyeztek el a Táncsics Mihály Általános Iskola homlokzatán.

– Az idei évben is folytatjuk az öt éve zajló Fecske­barát Fehérvár programunkat. Most újra egy olyan oktatási intézmény került sorra, ahol a fészkek felhelyezése környezeti nevelési célokat is szolgál. A helyszín a Sóstó közelsége miatt optimális arra, hogy a molnárfecskék be tudjanak fészkelni. Már folyamatosan látjuk a fecskék mozgását, a környező lakóházas övezetekben többfelé felfedezünk természetes fészkeket is, és szeretnénk, hogy a gyerekek tudatába már kisebb korukban is bekerüljön, hogy ezekre a madarakra igenis vigyázni kell – mondta a programról és annak célkitűzéseiről Csete Gábor, a városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője, hozzátéve, még ha nem is pont ezeket az odúkat foglalják el a madarak, a fészkek látványa akkor is jelzésértékű lehet arra vonatkozóan, hogy itt megfelelő élőhelyet találhatnak maguknak. Az agyagból készült fészkek otthonosabbá tételében a szakemberek mellett a táncsicsos diákok is részt vállaltak: sárral kenték be a fészkek külső oldalait, ezzel még természetközelibbé, kom­fortosabbá váltak a madarak számára.