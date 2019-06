Professzionalizmus az online térben is

A toborzók 65 százaléka állítja, hogy a közösségi portálokat szakmai célokra is használja, azokon megnézi a jelölteket.

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ha ezek közül akár csak egy helyen is elérhető, ez az írás önnek szól, kedves olvasó. Mellőzi ezeket a közösségi portálokat? Azt hiszi, hátradőlhet, de nem: a Google így is sok mindent tud önről (például a keresési előzményeiből, e-mail-címéből) – s ennek következtében bizonyos információk a (leendő) munkáltatók számára is nyilvánosak.

Az Adecco Kft. munkakeresőknek szóló útmutatója szerint a munkáltató számára a jelentkező személyisége sem mellékes. Olyannyira, hogy a toborzók 43 százaléka ejtett már ki jelöltet azért, mert annak megjelenése nem volt megfelelő a közösségi portálokon. Holott ez ellen bármikor tehet a leendő munkavállaló!

A legkézenfekvőbb – és ezt a tevékenységet bizonyos időközönként ismételjük meg! –, ha a Google keresőjében a saját nevünkre keresünk rá, idézőjelek közé beírva azt, hogy pontos névtalálatokat kapjunk. Amennyiben a Face­bookon nem állítottuk be, hogy a keresőmotorok ne dobják ki a profilunkat egy-egy keresésnél, úgy elég valószínű, hogy az első találatok között a saját adatlapunkkal találkozunk majd. Ezen a beállításon érdemes változtatni. Ide tartoznak a nem megfelelő tartalmak is: azaz nézzünk át minden egyes hozzánk kapcsolódó fotót, posztot, hozzá­szólást, s amelyek rontják a rólunk kialakítható professzionális képet, úgy töröljük vagy korlátozzuk azokat! Hiszen nem biztos, hogy egy átmulatott éjszaka utáni fotó a toborzónak is szimpatikus lesz. Ezzel egy időben távolítsuk el a közösségi oldalakon keresztül használt vagy azokhoz kapcsolódó applikációkat, like-okat, csoportokat és egyéb tartalmakat, ha azokról nem tudunk érdemben beszélni, netán már egyáltalán nem is kedveljük ezeket a termékeket, témákat.

Amennyiben elérhetők vagyunk a LinkedInen, tökéletesítsük az ottani profilunkat is. Az álláskeresést, szakmai előrelépést kifejezetten segítő közösségi portálon minden esetben a teljes nevünket használjuk, profilképünk pedig egy arcot kiemelő, színes, mosolygós fotó legyen. Az oldalunk legyen izgalmas, hiszen a LinkedIn több, mint egy egyszerű önéletrajz-­feltöltő hely: ne féljünk linkeket, fotókat feltölteni, legutóbbi eredményeinkről pedig írjunk bejegyzéseket. A kapcsolatépítés persze itt sem mellékes, szóval kövessünk be csoportokat, embereket; volt és jelenlegi munkatársainkat kérjük meg, írjanak rólunk releváns ajánlásokat. Egy-egy ilyen visszajelzés a munkáltató számára is irányadó lehet…