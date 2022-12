Az Amerikából etetett keresőszerverek még ma is pátosszal emlékeznek meg a világ egyik legnagyobb anarchistájáról, Leninről. Legalább kétszer kényszerült emigrációba vad nézetei miatt, ahol elkezdte tömni a zsebeit a háttérhatalom. Tevékenykedett is boldogan. Gaztetteibe százmillióan pusztultak el. Az aljas kopaszt az új elvek kegyetlen birtokosai – akik a Black Lives Matter (BLM) háttereként hintik vélt igazságukat világszerte, most már itt, Európában is – istenként tisztelik. Amerikában megrongálják a Washington-szobrot, de nyugodjon meg mindenki, Lenin elé virágot hordanak! Az 1917-es véres orosz forradalom után jött a könyörtelen mészárlás, amibe elbizonytalanodott az egyik penzai végrehajtó bizottsági elnök, ám ezt Lenin rossz néven vette, s táviratot küldött neki szó szerint ezzel a szöveggel: „Elvtársak! Könyörtelenül el kell taposni a kulákfelkeléseket, a szabotálásokat, meg kell törni az ellenállást! […] Elrettentő példa kell! 1. A kulákot fel kell akasztani, de úgy, hogy az emberek lássák! […] 2. Nyilvánosságra kell hozni a kulákok nevét! 3. El kell kobozni minden vagyonukat, minden szemes terményüket! 4. Túszokat kell szedni, s ha kell, nyilvánosan agyon kell lőni őket! 5. Úgy kell eljárni, hogy több száz mérföldnyi körzetben mindent tudjanak, lássanak az emberek…” Igen, ezek Vlagyimir Iljics Uljanov, azaz Lenin leírt mondatai 1918-ban! És tartotta szavait. Ma ő a példaképe az eltorzult elvek beteg embereinek, akik Európából Szovjetuniót akarnak csinálni. Lenin 22 év vérengzés, kommunista, bolsevik terror után 2022. december 30-án betegágyából gyönyörködhetett a létrejött Szovjetunióban. Az új rendszer százmillió áldozatot termelt ki. Éppen 100 éve alakult egy, a világháború romjaira épített mesterséges diktatórikus állam, a Szovjetunió. Nem tanul a világ, mert a pénz és a világ urai ismét tömik a felforgatók zsebeit. Földrészünk szélén ég a háború tüze, s Európa káoszgyárosai döntik rá az olajat. 100 éve jött létre a vértől vörös förmedvény, s ma megint itt vannak… „Lenin kommunista kódexe a Biblia primitív kivonata” – ezt nyilatkozta az orosz közszolgálati televíziónak 2016-ban Putyin. És valóban egyenlőségről, testvériségről papoltak a Lenin-fiúk, mielőtt mészárolni indultak, és ezt teszik majd száz éve. És megint új világeszme rajzolódik ki, és az orosz állam alatt megint ketyeg a bomba, amelyet talán akkor helyezett el Lenin, amikor lemészároltatta az utolsó cárt is. A baljós háború beindult, s Putyin sem tudja, ebben a világfertőben mi lenne a helyes.