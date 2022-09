Sokszor gondoljuk azt, hogy megtudunk változtatni valakit. Időt és energiát áldozunk nem is keveset, naívan remélve, hogy majd minden jó lesz, hiszen ezt látjuk a filmekben is. A valóság azonban más, sokkal ridegebb és a happy end inkább csak happy nélkül létezik. De vajon miért ragaszkodunk görcsösen azokhoz a dolgokhoz, melyekről számtalanszor bebizonyosodott már, hogy nem működnek, és miért fáj oly annyira a hiánya valaminek, ami talán nem is létezett, csak a fejünkben lévő illúzió szüleménye volt mindvégig? Odaadjuk mindenünket, majdnem feláldozzuk a barátságainkat a titkolózások közepette és csak üres ígéreteket kapunk cserébe. Mindig van újabb esély, egy utolsó utáni, aztán egyszer csak belefáradunk és tényleg vége, de a "mellékhatások" még velünk maradnak, ki tudja meddig. Nos, azt hiszem ilyen érzés szeretni,akit nem lehet.