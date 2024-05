2024. június 1., szombat, 17:00



Móri SE (3.) – Sárosd (8.) – ősszel 2-1

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Mindenki nagyon pozitívan élte meg a kupadöntőt, hatalmas élménnyel gazdagodtunk. Persze csalódottak vagyunk, hogy nem nyertük meg, de a vereség is még jobban összehozhat egy csapatot, és úgy érzem, hogy a következő idényben fő célként fogalmazzuk meg, hogy minél tovább jussunk a sorozatban, és talán visszatérhetünk Sóstóra. Örülök annak, hogy mi is hozzájárultunk az amatőr futball népszerűsítéséhez, és remek mérkőzést játszottunk a Sárbogárddal. Tényleg két olyan csapat találkozott, akik játsszák a futballt, és nem rombolják. A Sárosd ellen soha nem egyszerű játszani, nehéz, és jó mérkőzést várok ellenük, de hazai környezetben feltett szándékunk, hogy szépen búcsúzzunk szurkolóinktól. Az idei évre kitűzött célt elértük, örülünk a dobogós helyezésnek, de még van egy feladatunk és úgy szeretnénk elmenni pihenőre, hogy győztesként jöjjünk le a pályáról szombaton délután.



Sárbogárd (2.) - Mány-Bicske II. (10.) – ősszel 1-2

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - A kupadöntő megnyerése kevésbé játszott szerepet a Lajoskomáromi vereségben, pozitívan mentünk bele a mérkőzésbe. Ettől függetlenül nem tudtunk koncentrálni kellőképpen a találkozóra, és maximálisan kihasználta a hazai pálya előnyét ellenfelünk. Taktikusan játszott a Lajoskomárom, kevés helyzet adódott, és egy szöglet után kipattanó labdából Kövecses Imre rúgott egy akkora gólt, melyet még az unokáinak is mesélni fog. Nekünk viszont kevés dolog jött össze... Szombaton szeretnék javítani, nem sikerült ősszel a mányi meccs, és ez komoly szerepet játszott abban, hogy jelentős hátránnyal fordultunk a tavaszi idényre. Ez volt az egyik legfájdalmasabb mérkőzésünk ebben a szezonban, természetesen most győzelemmel búcsúznánk itthon tisztelve a Mány csapatát. Titkon meg szerettük volna nyerni a bajnokságot, de lehet, hogy ez egy bátor kijelentés volt részünkről, ám nem sokon múlott, közel voltunk hozzá nagyon, de a kupagyőzelem megszépíti az idényt. Mindenképpen nyerni szeretnénk, az éremátadón reményeink szerint sok szurkoló lesz, akiket ki akarunk szolgálni hasonlóan látványos focival, mint eddig. Arra büszkék vagyunk, hogy rengeteg gólt rúgtunk, ennyit talán még soha. Gratulálok a Főnix FC-nek az első helyhez, és a Mórnak a bronzéremhez!



Enying (13.) – Tordas (5.) – ősszel 0-4

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Az utóbbi két fordulóban a mérkőzéseink az utolsó percekben dőltek el. A Sárosd elleni hazain egész jól ment a játék. A védekezésünk viszonylag jól működött és a támadások is rendre veszélyesek voltak. A második félidő nagy részében többnyire védekezésre kényszerültünk, s egészen a végéig jól álltuk a sarat. Végül ellenfelünk mégis picit jobban örülhetett, hiszen a hosszabbításban, egy nagyon vitatható ítélet alapján jutott büntetőhöz a Sárosd. Remélem, nem ez az elveszített két pont lesz a mérvadó a végső helyezésünket illetően, de mindenképp nagyon bosszantó volt. Az elmúlt fordulóban a Martonvásárnál vendégeskedtünk, erre a mérkőzésre nagyon régóta készültünk fizikailag és mentálisan egyaránt. Tudtuk, hogy a bajnoki hajrában ez egy fontos találkozó lesz, hiszen mindkét csapatnak nagy szüksége lehet a pontokra. Talán a nagy teher miatt, de sajnos nem sikerült jól lehoznunk a meccset. Pedig a helyzeteink megint megvoltak, de a görcsös akarás miatt megint nem sikerült a gólszerzés. Aztán a végén, most a mi javunkra döntött a sors, s döntetlenre sikerült mentenünk a találkozót. Ezzel az is eldőlt, hogy a jelenlegi pozíciónkon rontani már nem fogunk az utolsó fordulóban, s kis szerencsével akár egy hellyel feljebb is léphetnénk. Szükség lesz a jó formára, mert vasárnap, a szezonzáró fordulóban a Tordas csapata látogat hozzánk. Vendégünk igazi mumusnak számít nekünk, hiszen az elmúlt hosszú évek alatt mindössze egy pontot sikerült elcsenni tőlük. Az utóbbi hetekben hullámzó teljesítménnyel ugyan, de mégis olyan helyen állnak a tabellán, amiről mi csak álmodhatunk jelenleg. Mindenképpen egy sikerre éhes, magabiztos csapattal kell pályára lépnünk. Muszáj lesz megbecsülnünk a labdát, és minden helyzetet be kell rúgnunk, ha itthon akarjuk tartani a pontokat. Remélem hétvégére a lehető legteljesebb létszámban megleszünk és méltón búcsúztatjuk az idei felemásra sikerült idényt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a csapat és a vezetés nevében, az egész éves, kitartó támogatást minden hazai szurkolóinknak!

Bodajk SE (15.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 1-3

Bregócs Gergő a Bodajk SE vezetőedzője: - A tisztes helytállás lehet a cél az utolsó fordulóban, és már dolgozunk azon a háttérben, hogy a következő év szebb legyen. A Lajoskomárom ellen mindent megpróbálunk, bár tisztában vagyunk azzal, hogy rettentően nehéz lesz ellenük, mert az utóbbi időben jó eredményeket értek el, hetek óta veretlenek. Ettől függetlenül bármi előfordulhat, tét nélkül mérkőzésen mindkét csapat felszabadultan játszhat.

Ikarus-Maroshegy (9.) - MÁV Előre FC Főnix (1.) – ősszel 2-3

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - A Tordas ellen két hete vétettünk olyan egyéni hibákat, amelyek nem férnek bele egy mérkőzésbe, bár nem futballoztunk rosszul. A helyzeteink meg vannak, viszont nem tudjuk ezeket értékesíteni, ez volt a probléma vasárnap Ercsiben is. Több energiát tettünk a győzelembe, igaz megvoltak a vendéglátóknak is a helyzeteik, akár nyerhettek volna, de igazságos döntetlen született. Sajnos most ilyen szériában vagyunk, hét-nyolc lehetőségünk van minden mérkőzésen, ám tudunk belőle megfelelő mennyiségű gólt lőni. Mindig pikáns a két fehérvári csapat találkozója, függetlenül attól, hogy most nem lesz különösebb tétje, de biztos vagyok abban, hogy a Főnix FC egyáltalán nem fogja félvállól venni a mérkőzést, hiszen készülnek az osztályozóra, mi pedig majd próbálunk méltó ellenfelüknek lenni. Bízom abban, hogy szoros meccset játszunk, remélhetőleg népes szurkolósereg előtt. Ez lesz a tél folyamán az aktív pályafutását befejező Horváth Zsolt búcsúmérkőzése, szeretnénk méltóképpen köszönteni őt.

Csór Truck-Trailer (11.) - Ercsi Kinizsi (6.) – ősszel 2-3

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Tordason, szombaton tényleg akkor volt a különbség a két csapat között, mint azt az eredmény tükrözi (1-6-a szerk.). Jót nem tudok mondani a csapatunk teljesítményéről, rosszat pedig nem akarok. Gratulálni szeretnék, és sok sikert kívánok a győztes csapatnak. Szépen szeretnénk búcsúzni ettől a szezontól, de minden mérkőzés más, így a tordasi találkozóból sem lehet hosszabb távon kiindulni. Leendő ellenfelünk, az Ercsi jó csapat, készülünk rájuk és bízom a csapatomban, hogy az utolsó hazai mérkőzésre a nyári szünet előtt mindenki odateszi magát és egy olyan eredményt érünk el, ami bizakodásra adhat okot majd őszre is.



KK Grain KFT.-Mezőfalva (12.) – Martonvásár (14.) – ősszel 0-1

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - A Mór elleni mérkőzéshez hasonlóan nagyon közel álltunk a pontszerzéshez Sárosdon, ugyanúgy mindkét oldalon voltak lehetőségek, és döntetlent érdemelt volna a csapat. Nem mondanám azt, hogy foghíjas volt a kispad, bár azt kell, hogy mondjam a négyből három utánpótlás játékos volt. A balhátvédünk amikor megsérült pechünkre nem tudtam posztra cserélni, nem lehetett megvariálni a csapatot, hogy minden passzoljon, de ezzel nem akarom a vereséget fiatal játékosunkra fogni, de közeli játszott ebben az is, hogy ő nem a pozíciójában játszott. Ezen a mérkőzésen is kísértet bennünket az, ami az egész tavaszi idényben, hogy hiába a dolgozzuk ki a helyzeteket, mert mindig egyel többet kapunk, mint az ellenfél. Az utolsó idei mérkőzésünkön jó lenne már egy győzelem, szeretnénk ebben a fél évben az első sikert elérni, és ezzel a bennmaradást biztosítani. Reményeim szerint mindenki hadra fogható lesz, főleg azért, mert másnap lesz a születésnapom és szeretném a csapatot megvendégelni!

Szabadnapos: Tóvill Kápolnásnyék (4.)