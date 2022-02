Gyakran böngészem a Facebookot, ahol érdekes dolgokat lehet olvasni. A minap figyelmes lettem egy termékre, amely a „visszeret eltünteti”. Nocsak! Bizonyos évek felett vajon kinek nincs visszérproblémája? Megrendeltem a szert, s lám, még aznap egy férfi visszahívott, s rábeszélt egy kúrára, amely – az én esetemben – öt hét alatt eltünteti a visszeremet. Az illető hosszasan okított: a „csodaszer” fantasztikus, öt hét alatt tökéletesen meggyógyulok – mondta. Hurrá! Bátran mehetek a nyáron a strandra – ordítottam örömömben. Még aznap elmondtam a feleségemnek, hogy hamarosan jön a varázskenőcs, s meggyógyul a lábam.

Erre kitört az egyoldalú csetepaté, feleségemet alig tudtam megnyugtatni. Persze most is igaza volt, mint mindig.

Szégyenkezve ugyan, de elkezdtem közelebbről megnézni a dobozt, amelyben a kenőcsök voltak. Már abban a percben tudtam, hogy visszaküldöm a feladójának, és ezzel együtt kérni fogom vissza a 47 550 forintomat. Nagy bajban voltam! A feladót sehol nem láttam a dobozon. Nincs mese, be kell hatolni a doboz belsejébe – gondoltam. Sikerült, s ott volt, amit kerestem. Két papírt találtam. Az egyik a számla volt, de a fejlécrészét egyszerűen levágták. A másik papíron végre megtaláltam a termék visszaküldésének részleteit is. A következő érdekes dolgok derültek ki: a termék közvetlen eladója egy romániai cég, amely – feltételezésem szerint – feketén dolgozik. Miért? A megadott számot többször hívtam, és zeneszón kívül senki nem szólt bele. Éltem az SMS adta lehetőséggel is, de a készülék ezt írta ki: „Nem sikerült elküldeni.” Valószínű, sőt egészen biztos, hogy a román kereskedő már nem akart velem beszélni, miután az árut megrendeltem. Végül találtam egy bolgár címet, ahová a dobozt visszairányíthatom. Egy levelet is mellékeltem: „Tisztelt Kft.! Terméküket megkaptam a számlájukkal együtt, amelynek a felső része tépett volt. E szerint a romániai kereskedelmi ügynökük számlája volt. A fejléc letépése speciális önvédelemnek is nevezhető. Ezt a számlát megőrzöm, hátha a jövőben (mondjuk egy bírósági perben) még használhatom. Terméküket nem használtam, de mivel a feleségem orvos, könnyen megállapította róla, hogy a termék hatástalan, értéktelen. Ezért most visszaküldöm Önöknek a terméket abban a reményben, hogy címemre, postafordultával, visszaküldik a befizetett összeget.” Azóta is várom a postást, de az messziről elkerül.