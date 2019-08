Tiber László, az egykori válogatott futballista a fehérvári utánpótlásban dolgozik

Augusztus 30-án, pénteken ünnepli hetvenedik születésnapját Tiber László, a Videoton kétszeres válogatott futballistája.

Alig hihető, mégis igaz, kétszer szerepelt a válogatottban, mindkét összecsapáson betalált, mégsem lépett pályára többször címeres mezben. Az élvonalban szerepelt a Honvéd, a Videoton és a Siófok színeiben.

– A pályafutásom legszebb időszaka a fehérvári klubhoz kötődik, 12 évet futballoztam itt az élvonalban, 1971-től 1982-ig, közel nyolcvan gólt szereztem. Ezzel dobogós vagyok a klub örökranglistáján, nálam többet csak Szabó József és Nemanja Nikolics szerzett, arra nem sok esélyt látok, hogy a maiak közül valaki megelőzzön – kezdi a beszélgetést Tiber László.

Pénteken lesz hetven esztendős. Komoly bulival ünnepel?

– A korábbi játékostársaim, ellenfeleim, illetve a művészvilágból érkező barátaim lesznek jelen. A hatvanadikat is megünnepeltük, a Sóstói Stadionban amolyan gálameccset vívtunk, a két fiammal játszottam egy csapatban, a korábbi, válogatott, valamint fehérvári társaim alkották a két együttest. Mindig nagy élmény, ha a fiaimmal focizhatok, Krisztiánnal többször szerepeltünk kispályás tornán, ő tizenéves volt, én közelítettem a negyvenhez. A kisebbik, Szabolcs szintén futballozott, NB III-ban fejezte be. Ő is tehetséges volt, a képességei alapján sokszor NB I-es futballistának kellene lennie, de belőle hiányzott az akaraterő és kitartás, ami a bátyjában és bennem megvolt. Ebben persze benne van az én felelősségem is, nem voltam elég keménykezű vele szemben. A nagyobbik fiam pályafutása kapcsán döntő volt, hogy még látott futballozni, 23 éves voltam, amikor született – az élvonaltól 37 évesen búcsúztam -, azt mondta, szeretne olyan lenni, mint én. Neki komoly motivációt jelentett, hogy ő is sok néző előtt lépjen pályára, fontos gólokat szerezzen.

Krisztián gólkirály lett, mégsem jutott szóhoz a válogatottban.

– Ez neki is, nekem is csalódás, úgy gondolom, a bajnokság legeredményesebb játékosának meg kell kapnia lehetőséget. Ott is volt a keretben, gólt is rúgott a felkészülési meccseken, mégsem lépett pályára címeres mezben.

Ön viszont százszázalékos a válogatottban, két meccs, két gól.

– A finnek és a keletnémetek ellen találtam be, mindkét meccsen kezdtem 1979-ben. Előbbi Eb-selejtező volt, utóbbi barátságos találkozó. A folytatásban ötször ültem a kispadon, Kovács Ferenc volt a szövetségi kapitány. Egy interjúban kérdezték az akkori MLSZ-elnököt, Szepesi Györgyöt, mi a véleménye egyes játékosokról, rólam azt mondta, nekem nem kétszer, hanem ötvenkétszer kellett volna szóhoz jutnom. Előzőleg, az 1978-as, argentínai vb kapcsán benne voltam a bő keretben, az összes vízummal rendelkeztem, mégsem utazhattam. Ez azért fáj ma is, mert úgy gondolom, életem formájában voltam, ráadásul 29 éves, tudtam, ez az utolsó esélyem világversenyen való részvételre. Persze, én is sokat hibáztam, az életvitelem miatt nem 20, hanem majdnem tíz évvel később kerültem először a keretbe. Már 20 évesen is felmerült a nevem, de végül elvetették a behívásomat a nemzeti együttes edzőtáborába.

Vissza a jelenbe. Nem éli a nyugdíjasok tipikus életét, edzősködik, gyerekekkel.

– Hat éve dolgozom a MOL Fehérvár FC által működtetett óvodásprogramban, Kiss Imrével és Fister Ferenccel, napi rendszerességgel foglalkozunk huszonegy fehérvári óvoda növendékeivel. Találtunk már tehetségeket, akikből lehet labdarúgó. A felnőtt csapat meccseire természetesen járok, drukkolok a csapatomnak.