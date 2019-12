Rögtön a nehezével kezd az FKC

Másfél hónapja nem játszottak tétmérkőzést a női kézilabdaligában itthon – ez most megtörik, az Érd gárdája fogadja elsőként az Alba Fehérvár együttesét.

Deli Rita vezetőedző gárdájának nincs ideje bemelegednie a szezon újrakezdésére, hiszen rögtön a bajnokaspiráns Érd csapatához látogatnak – a narancsmezesek jelenleg a tabella negyedik helyén állnak a két élcsapat (Győri Audi ETO KC és a Ferencváros – a szerk.) és a Siófok után.

Stabilizálódni látszik a koronázóvárosiak játékoskerete – nemrégiben a klub 30 éves francia kapusa, Armelle Attingré szerződést hosszabbított a Fejér megyei klubbal.

Lassan bevethetővé válik a Győrből szerzett Afentaler Sára is – még a nyár folyamán szerzett súlyos bokasérülést a 20 éves tehetség, akinek visszatérését februárra várja a koronázóvárosi szakvezetés. A fehérvári csapat is jelenleg a 7. helyen áll kilenc ponttal, egy egységre a Váctól.

Ami viszont intő jel lehet akár a kék-fehérek idei szezonjával kapcsolatban, az a kapott és a lőtt gólok aránya. 228 lőtt gól mellé 259-szer zörgött az ő hálójuk is, a különbség -39, ezek alapján mindössze a tabella 10. helyén állnának, míg az Érd ugyanebben a statisztikában +54-et tud felmutatni.

A játékosállományban tehát jelentős fölénye van az Érdnek, mely 15.45-kor látja vendégül az Alba FKC csapatát.

Vezető képünk illusztráció!