Megyei általános iskolásokkal játszott a Magyar Művész Válogatott

A Magyar Művész Válogatottal (MMV) játszott csütörtökön kora délután a József Attila Általános Iskola csapata. A jótékonysági mérkőzés bevételeit az iskola alapítványa kapta.

Kis csúszással, 13 óra után pár perccel kezdődött meg a pusztaszabolcsi Mikulás-foci, pontosabban annak fölvezetője, az iskola mazsorettjeinek produkciója, amely látványvilágában maga a „magyar szépség” volt, semmiben sem maradva el az amerikai film párhuzamos képsoraitól.

A várva várt esemény azonban az volt, amikor nyílt az öltözőajtó, és a művészválogatott ismert zenészekből és színészekből álló csapata a tornaterembe vonult. „Adj egy puszit!” hangzott valahonnan a háttérből a kuncogós kislányhang, míg a fiúk inkább a kihívás nagyságát igyekeztek gyors pillantásokkal befogni. Mikulás-foci lévén mindkét csapat piros mezben lépett a pályára, majd a kötelező formaságok után, a bíró – Csányi Kálmán polgármester – sípszavára kezdetét vette a viadal.

Ekkor vált világossá, hogy az általános iskola fiú csapatának vállalkozása heroikus – némelyik csatáruk ugyanis például Zuber Krisztiánnak (Inti, TNT) jó, ha a mellkasáig ért.

A fürgeség azonban (itt is) pótolta a méretet, és néhány bekapott labda után a hazai csapat is bevarrta a maga első gólját az MMV hálójába, hihetetlen hang orkánt kiváltva ezzel. „Szép volt Tibi!” harsogták a gyerektorkok, majd kisvártatva elhangzott a következő mondat is: „nézd már, eltalálták a büfés nénit!” – ugyanis a jó erővel megküldött labdák időnként a közönség soraiba csapódtak. Noha a többgólos győzelem az MMV-é lett, a bevétel az iskoláé – ráadásul a keményen küzdő helyi fiúk, a kezdeti megilletődöttség után, rendesen megizzasztották a művészválogatottat – a nézőtéren helyet foglaló kamaszlányok maradéktalan megelégedésére.

