Helyet cserélhet a DAB és a DEAC

A Fehérvári Titánok elleni mérkőzések nagyon fekszenek Miroslav Ihancak csapatának – no, de mi a helyzet a debreceniek ellen? Lássuk.

Hasonló körülmények között találkozott egymással szeptember 20-án, a szezon elején a két gárda a jégkorong Erste Liga 3. fordulójában – akkor a piros mezes Acélbikák nyertek, igaz, hazai környezetben, de három góllal, 4–1-re.

Akkor még a pontvadászat elején jártunk, s nem lehetett tudni az erőviszonyokat – most már azonban tisztán látszik, hogy mindkét alakulat azonos képességű, s ezt a tabellán elfoglalt helyük is hűen tükrözi. Az újvárosiak 2 ponttal vannak lemaradva, valamint egy mérkőzéssel kevesebb van a korcsolyájukban a DEAC-cal szemben, így egy esetleges, rendes játékidőben elért győzelem esetén helyet is cserélhet majd a két gárda.

Az extra motiváció tehát megvan Miroslav Ihancak tanítványai számára, s úgy néz ki, a játék is. A Schiller-Vasast idegenben 1-7-re intézték el, majd a listavezető Csíkszeredától mindössze egy góllal kaptak ki (ez megbocsátható vereség volt – a szerk.) majd a megyei rangadón kiütötték a Titánokat 6-2-re.

Az utóbbi néhány találkozón mondhatni magára talált a DAB-védelem – a 16 lőtt gól mellé „csak” hétszer zörgött a hálójuk. Emellett legutóbb

Silló Arnold a második vonalból két gólt is szerzett, s ezzel a csapat legeredményesebb tagja volt a Titánok ellen – a támadás is helyén van tehát.

Azt ne várjuk, hogy a debreceniek feltett kézzel érkeznek a Dunaújvárosi Jégcsarnokba, de a három pont megszerzése egyáltalán nem tűnik lehetetlen feladatnak az Acélbikák számára.