Az UTE kétszer is felmosta a padlót az Acélbikákkal

Szombaton és vasárnap kilenc kapott gól mellett mindössze kétszer találtak be Duschek kapujába a piros mezes Acélbikák a jégkorong Erste liga rájátszásának első két meccsén az Újpest ellen, így bajba került a folytatásban David Leger együttese.

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 1-4 (0-2, 1-0, 0-2)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 1200 néző. Vezette: Rencz, Rencz, Soltész, Kövesi.

Kissé érthetetlenül álltam a DAB helyzete előtt akkor, mikor a fővárosi UTE csapatára esett a vezetőség választása – az alapszakaszban negatív mérlegük volt a Bikáknak a lila-fehérekkel szemben, ráadásul a Magyar Kupa küzdelmeitől is Baróti Zsolt tanítványai búcsúztatták Somogyiékat.

Még jóslattal sem felérő gondolataim meg is ágyaztak a realitásnak – egyből magához vették a kezdeményezést az újpestiek, a harmad közepén pedig létszámfölényben Nagy Nilan révén meg is szerezték a vezetést, 0-1. Benk András 3 perc múlva meg is duplázta a vendégek góljait, miután Vincze Péter lökete elakadt Hughsonban, a kipattanót azonban bekotorta, 0-2.

A második felvonást egy ideig csupán Ville Saukko két szabálytalan megmozdulása színesítette, ám az UTE saját harmadban eladott korongjára pár perccel a lefújás előtt Azari csapott le, majd Turcotte tette középre a másodvonalban érkező Kovács Bronson elé, aki megszerezte a hőn áhított szépítést, 1-2.

Háromnegyed órát éppen csak túllépve Ladislav Sikorcin is betalált a fővárosiaktól, mégpedig az erőszakos Varga Arnold korongszerzése és centerezését követően, 1-3.

Kétségbeesetten próbálkozott David Leger együttese, de ebből is csak az UTE jött ki jobban: Benk András indult meg egy az egyben Hughsonra, ahol a kanadai még hárított, ám az Eric Pance elé pattant pakknál már esélye sem volt, ezzel pedig érdemben le is zárult találkozó, elvesztette pályaelőnyét a DAB, 1-4.

Dunaújvárosi Acélbikák–UTE 1-5 (0-2, 1-1, 0-2)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 1000 néző. Vezette: Gangel, Gangel, Pálkövi, Pálkövi.

Nemcsak az eredmény, de annak alakulása is kísértetiesen hasonlított a szombatihoz annak ellenére, hogy jóval agilisabban kezdtek a hátrányban játszó Acélbikák, élénkebb tempót diktáltak, majd emberelőnyhöz is jutottak, de nem tudtak élni vele. UTE-fór következett, melynek során Harrison Reed szép cselei után szerzett vezetést a liláknak, a 9. percbe, 0-1.

A gól érthető módon megfogta a hazaiakat, s ekkor Hughson bravúrjai miatt nem úsztak el az esélyek. A 16. percben azonban ő is tehetetlen volt Eric Pance kísérletével szemben, 0-2.

A második játékrészben tempósabb és élvezetesebb lett a játék, a meccs felénél pedig Dansereau kapott nagy passzt, melyet magabiztosan értékesített is, 1-2.

Elkapta a lendület a piros mezes hazaiakat, s ebben az előnyök is segítettek nekik amiket kaptak, ám mit sem érnek a létszámfölényes szituációk, ha nem bírnak mit kezdeni velük. A 36. percben Turcotte támadás közben leütötte Sikorcint, amely több résztvevős balhévá alakult, a végén jó néhányan át is gondolhatták a padon a dolgokat, főleg Turcotte, aki végleg kiszállt a meccsből. A pocsék emberelőny kihasználást Benk András büntette meg, kilépett és belőtte a ziccert, 1-3.

A harmadik játékrész irányát Pance adta meg, Benk András passzát váltotta gólra 6 perccel a vége előtt, 1-4. David Leger ekkor a kapusát is lehozta, ám Harrison Reed betalált az üres kapuba, és ezzel le is zárta az újvárosi szempontból ismét csalódást keltő mérkőzést, a vége 1-5.