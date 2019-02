Az Alba Fehérvár száz pont felett dobott az újoncnak

Végig vezetve, 102-78-ra nyert az Alba Fehérvár férfi kosárcsapata az újonc Serco-TF Budapest otthonában, Lóránt Péter vezérletével.

Allerik Freeman közeli kosara nyitott a TF elleni mérkőzést, Lóránt kosarával tovább növelte előnyét a látogató, utóbbi két büntetőjét is bedobta, majd nem hibázott egy formás, fehérvári akció végén sem. A center gyorsan berámolt hat pontot zsinórban, együttese pedig ellépett, 0-8. A hazaiak első pontjait a kulcsember, Clark szerezte, távolról köszönt be, Lóránt büntetőkkel válaszolt, majd a csapatkapitány akcióból is eredményes volt. A fővárosiak veteránja, Beák Gábor talált be (5-12), majd Filipovics Márkó is megkezdte a pontok gyűjtögetését, valamint Lóránt lendülete sem hagyott alább. A vendéglátók Rikalo hármasával próbáltak meccsben maradni (9-18), Cabezas bedobta büntetőit, Bullock pedig kintről volt eredményes. Clark duplájára Zeno triplával válaszolt, ez volt a koreográfia McLane és Cabezas esetében is. Az első negyedet Lóránt mintaszerű, kinti kosara zárta, magabiztos fehérvári előnnyel, 15-34-es eredménnyel zárul az első tíz perc. Lóránt a folytatásban sem rontotta el menetrendszerű büntetőit, a vendéglátók Krnjajski és Clark révén igyekeztek nem távolodni, aztán Bergtedt is betalált, Búzás révén pedig már tíz pontra zárkózott a TF, 26-36. Az első NB I-es mérkőzését vívó Lukács Norbert hármasa nem ment be, Clark közeli kosarára Heath felelt szintén a palánk alól, ismét nőtt a differencia. Freeman és Clark dobópárbaja következett, utóbbi kosaraival közelített a hazai gárda, 31-40. Lóránt és Filipovics pontjai következtek, aztán Tóth Péter dobott egy hármast. Újabb távoli dobása leperdült a gyűrűről, az első félidőt Clark sikeres megmozdulásai zárták, az amerikai vendégmunkás cipelte hátán együttesét, nem rontott a büntetővonalról, távolról, középtávolról és a középről sem. Ez persze ahhoz volt elég, hogy a budapestiek tisztes távolból figyeljék a fehérváriakat, a félidőben 42-53 állt az Ludovika eredményjelzőjén.

Freeman hármasa indította a folytatást, beköszönt Bullock is, a hazaiaknál Rikalo pedig nem. McLane zsákolt, aztán így cselekedett Clark is, az Alba szakvezetője, Jesus Ramirez időt kért, 46-49. Bullock a gyűrűbe helyezte büntetőit, McLane hármasa is célt ért, Cabezas hármasa hűtötte a hazai kedélyeket. Rikalo is eredményes volt kintről, Cabezas labdát szerzett, majd önállóan be is fejezte akcióját, a TF időt kért, 52-68. Clark pontosan tüzelt messziről, Lóránt büntetőivel és Keller Iván duplájával zárult a harmadik negyed, 58-77. Clark mellé McLane kezdett felzárkózni a pontok gyűjtögetésében, a túloldalon Tóth Péter és Bullock sem tétlenkedett, előbbi büntetői után utóbbi hármassal jelentkezett. Takács Milán is szóhoz jutott fehérvári oldalon, a hazaiaknál Bergstedt és Kozma volt eredményes, a vendégeknél Freeman hintett hármast. A látogatók Peringer ziccerével érték el a száz pontos álomhatárt, végül magabiztosan győzelmet arattak az újonc otthonában, 78-102.

Serco TF-BP-Alba Fehérvár 78-102 (15-34, 27-19, 16-24, 20-25) NB I-es bajnokság, 18. forduló Budapest, Ludovika Aréna, vezette: Benczur T., Fodor A., Vida J. (Dernei G.) TF-BP: Krnjajski 4, Szobi -, Clark 28/9, McLane 15/3, Bergstedt 8. Csere: Buzás 5/3, Kozma 3/3, Rikalo 11/9, Beák 4, Filipovic -. Alba Fehérvár: Tóth 7/3, Freeman 15/6, Filipovics 14/3, Lóránt 24/3, Heath 4. Csere: Zeno 8/6, Bullock 11/9, Keller 4, Cabezas 10/6, Lukács -, Takács M. 3, Peringer 2.

Vezető képünk illusztráció!