Vaáli iparos-testület farsangja

A Székesfehérvár és Vidéke lap arról számolt be 1893-ban ezen a napon, vagyis február 9-én, hogy végbe ama fennen hirdetett nagyszabású kontra-bál, melyet a vaáli iparosok néhány tagja rendezett a nagyvendéglő helyiségeiben. Igaz ugyan, hogy a rendezőségnek elkezdve a rendező jelvényektől, egészen a díszítésig sok kellemetlenséggel kellett megküzdenie, de azért eléggé megfelelt feladatának, s a vendégek jókedve, mit Guszti bácsi hegedűjével folyton ébren tartott, nagyon is bő jutalom volt számára.

Jótékonyczélu tánczvigalom Polgárdin

Nagy volt a mulatság a megye másik szegletében is. Erről is írt a Székesfehérvár és Vidéke 1893-ban. Mint jegyzi: -Megalakult a „Polgárdi-i társaskör”, mely jelenleg 69 tagot számlál. Ezen körnek fiatalsága a kör könyvtárának gyarapítása czéljából f. hó 5-ére egy tánczvigalom rendezését határozta el, Még Garneval herczeg ő fenségének lelkes alattvalói vállvetve törekednek a közös czél megvalósítására. Kevéssel 9 óra előtt felhangzottak az ízléssel feldíszített tánczteremben a megnyitó csárdás akkordjai s kezdetét vette a táncz, mely ősi szokás szerint „kivilágos kivirradtig” tartott, de nem is lehetett az máskép akkor, midőn körünkben a legszebb hölgyek jelentek meg, midőn a talp alá valót Farkas Sándor húzta, s parányi Ganymedztuk, Kolibri Jóska a legtüzesebb csókakőit töltögette poharainkba.

Súlyos balesetek akkor is voltak

Több mint egy évszázad távolából is átérezhetjük a baleset okozta sérüléseket. A Székesfehérvári és vidéke arról számolt be február 9-én, hogy Dombrádi Nagy Gyula csendőr százados előtt sorakozó tiszt lova kirúgott. A rúgás a százados ballábát érte, még pedig oly erővel, hogy úgy kellett őt lováról leemelni és kocsin lakására szállítani.Kívánjuk, hogy a Mindenható mielőbb adja vissza egészségét.

A gróf fizette a fűtést

Azt írta a hírlap elődje 1893-ban ezen a napon, hogy Zichy Jenő gróf Sz.Fehérváron időzvén, 8 este a színházban volt. A gróf nagyon meglehetett elégedve az előadásokkal, mert ifj. Polgár Károly színigazgatónak 100 frtot adott fűtésre.