A Halász-kastélyban gyűlik össze idén is az ország legaktívabban adományozó társasága: a vadász társadalom - azon belül is a Fejér megyeiek. Eddig 27 millió forintot gyűjtöttek össze a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályán betegeskedő kis páciensek gyógyítására - amely az idei évben is cél. Ilyen volumenű támogatást egyetlen más társadalmi szervezet sem juttatott korábban a kórháznak. Fejes László, az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: a www.ojv.hu oldalán a regisztráció még javában zajlik - tehát jelentkezni még érdemes, sőt, meglepetéssel is jár - s azt reméli, idén is megmutatják a vadászok azt, hogy ehhez az összefogáshoz tartozni komoly felelősségvállalás.