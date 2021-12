Egyes autóbuszjáratoknál a jelenlegi megállók közötti távolságok csökkentése a cél, így a csalai iskolás járat is több helyen áll meg, illetve a 37-es járat betétjáratai is új vonalszámot kapnak. Változások: A Sajó utca/ Farkasvermi utca megállóból iskolai előadási napokon 6:45-kor és 6:55-kor induló 37-es járatok 37A jelzéssel közlekednek, hogy a rövidebb útvonalon közlekedő járatok megkülönböztethetők legyenek. A Köfém lakótelep végállomásról induló 20-as és 14-es járatok megállnak a Verseci úton, a lakótelep felőli oldalon lévő megállóban is. A vasútállomás felé közlekedő 31-es és 32-es buszok megállnak a Rákóczi úton az Ősz utcánál, az Áron Nagy Lajos tér "A" jelű megállóban, és a József Attila utcai megállóban is, hogy az átszállással utazóknak ne kelljen gyalogolni. A vasútállomásról induló 34, 35, 36, 37, 38-as buszok elindulás után megállnak a Béke tér felőli Vasútállomás "A" jelű megállóhelyen is. A Piac tér, belváros környéke így egyetlen megállóhelyről elérhető lesz. A 40 és 41-es buszok új megállót kapnak a Brassói utca 8. előtt, így a Balatoni úti Rádiótelep megállók rövid gyaloglással elérhetők lesznek. Az iskolai előadási napokon Székesfehérvár-Csalától az autóbusz-állomásig közlekedő, 7.10-kor induló járat 26C jelzéssel közlekedik, és minden megállóhelyen megáll, hogy csökkentse a reggeli zsúfoltságot.