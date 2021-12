Milyen lesz majd az új városháza?

1911 decemberében írt arról a Székesfehérvári Hírlap, hogy „az új városház építésére vonatkozólag Say Ferenc városi bizottsági tagépítész elkészítette a tájékoztató terveket és költségvetést. Eszerint az új városháza a jelen­legi városháza, a gróf Zichy-, Bierbauer-, Obermayer-féle házak és a jelenlegi Városház közhelyén épülne fel. Rendeztetnék ezen meg­oldás szerint a Szent István utcának a fő­templomhoz vivő része, a Kossuth utca torkolata, a székesegyház és a Szent Anna-­kápolna környéke.”

Utakat aszfaltoztak Nagykarácsony számára

„Nagykarácsonyban az elmúlt hónapokban előbbre haladt a Népfront bizottságok tevékenysége, sok helyen szerveztek az egész falu lakosságát érintő társadalmi munkát” – számol be róla az 1961. december 9-én megjelent Fe­jér Megyei Hírlap. Nagykarácsonyban azokban a napokban egyszerre akár 40-50 munkás is végzett társadalmi munkát és aszfaltozott utat is a falunak!

Készül a fagyasztott kocsonyahús

Nincs holtidény ezekben a napokban a fehérvári hűtőházban, a jelenlegi leg­fontosabb munka a kocso­nyahús tartósítása – írta a Fejér Megyei Hírlap 1981-ben. Az or­szágban egyébként csak itt fagyasztották ezt a téli cseme­gét, 1981-ben mint­egy 210 vagonnal tartósítottak belőle.