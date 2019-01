Harminc percig ketyeg az óra – Hamis aranygaluska és baconös rántott sajt

A vendégek csak az utolsó előtti pillanatban szólnak, hogy hamarosan megérkeznek hozzánk. Késő este érünk haza, de nekünk is ennünk kellene valamit. Vagy egyáltalán nincsen kedvünk sütni, főzni, de érezzük, hogy kellene.

A felsorolt szituációk mind gyors megoldásért kiáltanak, ráadásul egyik-másik helyzet gyakori is lehet. Éppen ezért úgy döntöttünk, e heti összeállításunkban harminc percen belül elkészíthető ételeket mutatunk be. Kipróbált változat mindegyik. Ám még az elején érdemes felhívnunk a figyelmet arra, hogy némelyik recept az előkészítéstől a tálalásig számolva kívánja meg a fél órát, míg a másik receptúra csak a készítést tekintve fér bele a megadott időintervallumba, a sütést-főzést nem számítva.

Galuska, ami arany

A hamis aranygaluska muffin tésztáját hamar megkapjuk, és a kikenéssel, valamint a formába töltéssel is egészen hamar végzünk, harminc percen belül. A sütés miatt azonban hosszabb lesz a folyamat.

Hozzávalók: 2 darab tojás, 20 dkg cukor, 1 dl olaj, 2 dl natúr joghurt, 1 csomag sütőpor, 36 dkg liszt és 8 evőkanál darált dió.

Ha megvagyunk, tegyünk a masszából mindegyik formába egy kanálnyit, majd jócskán szórjuk meg a darált dió egy részével. Ezt többször is meg lehet ismételni, de az is elég, ha csak egyszer rétegezünk. Vagyis ha az alapot és a diót már csak egy fedő tésztaréteg követi. A sütemény tetejét azonban szintén diószórattal fedjük be. A töltögetéskor ügyeljünk arra, hogy a tésztával csupán háromnegyedéig töltsük meg a formát, hiszen a muffi n a sütőpornak köszönhetően szép nagyra emelkedik majd. A formába öntött hamis aranygaluskákat 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és mintegy 25 percen át sütjük. Öntetként ‒ a hagyományos aranygaluskához hasonlóan ‒ vaníliapudingot tálalunk hozzá, melyet a pudingpor tasakján található leírás alapján készítünk el.

Először habosra keverjük a tojást a cukorral és az olajjal, majd ehhez hozzáadjuk a joghurtot és a sütőporral elvegyített lisztet. Mindezt alaposan keverjük össze úgy, hogy egy nyúlékony tésztát kapjunk. Ne ijedjünk meg, ha picit ragad, ez a muffin elkészültekor egyáltalán nem fog érződni! A muffinsütőt annak alján és oldalán is vajazzuk ki (bár formákat is használhatunk, de azzal kevésbé lesz mutatós az elkészült „sütemény”), azért, hogy a mini aranygaluskák ne ragadjanak oda az eszközhöz.

Becsomagolt főétel

A rántott sajt önmagában is jó, hamar elkészíthető étel. A baconbe tekert változat sem igényel sokkal több időt ‒ próbáljuk ki! Alapként érdemes masszívabb sajtot, például trappistát használnunk. Négy darab tenyérnyi méretű szelethez 8 szelet bacont vegyünk. Mivel a sajt a meleg hatására hajlamos szétfolyni, ezért az egy-másfél centiméter vastagra vágott darabokat az elkészítés előtt megfelelően hűtsük le, ezt követően tekerjük rá a szalonnát.

Ha megvagyunk, a szeleteket előbb tojásba, majd zsemlemorzsába forgatjuk, hogy panírt kapjanak. Fontos, hogy ez utóbbi mindenhol fedje a sajtot, máskülönben az a bő, forró olajban sütés közben könnyen megszökik!