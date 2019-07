Pokrócokat elő, piknikre fel! – Először rendezik meg a Pokróc Pikniket a Széna téren

A Széna tér szombat délután új ruhát kap. A füves részt pokrócok, szőnyegek, muzsikusok és babzsákok, a murvás területet edényekből, régi biciklikerekekből és mindenféle furfangos csalafintaságokból készült játékok lepik el.

A július 27-én 15 órakor kezdődő eseményt fölvezető tájékoztatón elhangzottak fesztelen, gyerekbarátságos köztéri partit ígérnek. A program egy nordic walking bemutatóval startol, amelyet a város egyik „nyitott tornatermi” csoportja prezentál. 15.40-től zenei édesség, a Palacsinta gyerekkoncertje következik. 16.30-tól pokrócbeszélgetések kezdődnek. Előbb a Ki? – Ti & Mi összefogás hölgyei tartanak háztartási hulladékkezelési bemutatót, majd a gyermekkori cukorbetegség felismeréséről, kihívásairól szól Mészárosné Jaskó Enikő dietetikus. Rajta kívül több más egészségügyi szakemberrel, orvossal – köztük táplálkozási tanácsadóval, gyermekgyógyásszal, mozgásterapeutával – is találkozhatnak majd a piknikezők a Mentaház Magánorvosi Központ sátránál – adott tájékoztatást Deliné Szalai Borbála ügyvezető.

17 órakor Rusznák Reni fitneszedző tart bő félórás sportbemutatót a Széna téri kondiparkban. Elmondta, hogy mindenkit biztat egy kis testmozgásra: vagyis a piknikkosarakba akár még egy tiszta edzőcipőt is érdemes lesz bepakolni.

– Első alkalommal itt, a Széna téren rendezik meg a Pokróc Pikniket – kezdte a vadonatúj városi kisfesztivál beharangozóját babzsákon ülve Deák Lajosné önkormányzati képviselő, az esemény védnöke. Persze nemcsak ő volt ily’ könnyed, a rendezvény több fellépője is szivacsokon, pokrócokon foglalt helyet. A szervezők hasonló vidám hangulatot ígérnek szombatra is. – Remélem, jövőre folytathatjuk. A Pokróc Piknik kicsit más lesz, mint a többi rendezvény, emberközelibb – fogalmazott a képviselő. – A rendezvény ingyenes, délután estebédre várják a szervezők a megjelenőket, és mindenkit biztatnak arra is, ha kedvük van, hozzanak magukkal saját pokrócot és finomságokkal teli piknikkosarat is – mondta el Bosznai Péter, az egyik szervező.

Délután hat órától ecuadori vendégével, Mario Godoy Aruirre-ral lép a világot jelentő pokrócra a dél-amerikai, andoki népzenét játszó Los Andinos együttes. Tárnok Ákos, a zenekar vezetője elmondta, ezúttal nemcsak muzsikálni fognak, hanem kézműveskedni is, 16 órától a hangbeállásig pánsípot készíthetnek ügyes kezeik útmutatása szerint a piknikező vendégek. Az elkészült hangszert természetesen mindenki magával is viheti.

Mindeközben eredeti rendeltetésüktől jótékonyan megfeledkező, vashulladékokból „átképzett” mobil köztéri játékszerek, illetve Sevella Zsuzsanna és Gonda Emma gyerekek számára megálmodott készségfejlesztő MintaKINCStár elnevezésű programja is várja a vendégeket. A Gaja Egyesület is ott lesz: az ökosátor szolgáltatásai között napelemes bemutató, komposztálási tippek is várhatók. Sőt szívesen megvizsgálják a látogatók otthonról hozott vizének minőségét is.