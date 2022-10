A 2022-es nyári szezont a Magyar Rhapsody Projekt varázslatos előadásával kezdte a Csajághy Laura Szabadtéri Színpada, melynek folytatása sem volt kevésbé látványos. A Liszt Művészház avatása után vígjátékok, gyermekelőadások és szuperkoncertek és természetesen a Velencei-tavi Operafesztivál előadásai tarkították a programot. Az utolsó szabadtéri előadás a Sissi, a magyar királyné operettje volt, amely szintén teljes teltházzal fejezte be a szezont.

Ám ezután is folytatódik az előadássorozat, persze már nem szabadtéren: a Csajághy Őszi Pavilon a nyári szezon időjárás-kompatibilis változata, amely a Halász Gedeon Eseményközpont színháztermébe invitálja a közönséget, immáron második esztendeje. Most például Csányi Sándor hozza el nagysikerű előadását, melyben a nőket próbálja megfejteni (Hogyan értsük félre a nőket című darabja október 15-én érkezik Kápolnásnyékre), október 29-én pedig Kiserdei krimi kalandot hoz a Hadart színház a gyerekeknek. Kelemen István, a színpad igazgatója a feol.hu-nak elmondta: a 2022-es évben is nagyszerű produkciókat hozhattunk Kápolnásnyékre, melyekre láthatóan nagy volt az érdeklődés. Bebizonyosodott, hogy a Velencei-tónál élők szívesen fogadják az országosan, sőt mi több, nemzetközi szinten is minőségi előadásokat.