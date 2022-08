Díszes papagájok, egzóták, pintyfélék, kanárik és egyéb kisállatok sokasága lesz látható augusztus 27–28-án, szombaton és vasárnap a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban (Lövölde utca 46.). Amint az Önkormányzati Kommunikációs Központ hírül adta, a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének éves kiállításán hagyományosan helyszíni rajzversenyt is szerveznek, a fődíj kategóriánkként egy-egy papagáj lesz. Az egyesület börzéjén 25 kiállító 450 madarát mutatják be, képviselve négy földrész – Amerika, Afrika, Ázsia és Ausztrália – madárvilágát. Láthatunk többek között kicsi, közepes és nagy méretű papagájokat, egzótákat, pintyféléket, valamint alak- és színkanárikat, emellett lesznek más kisállatok is.