Július 30-án, szombaton 18 órától a Balázs József Trió muzsikál majd a kulcsi hajóállomáson. A formáció vezetője Balázs József, a legendás New York-i Blue Note-ban és a Detroit Jazz Fesztiválon is elsöprő sikert aratott. A saját formációja mellett a Balázs Elemér Group egyik alapítója, emellett a világklasszisnak számító East Gipsy Band nélkülözhetetlen tagja is, a magyar jazz egyik legtehetségesebb billentyűse.