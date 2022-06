Kiállítás

Péntek (június 10.)

Székesfehérvár, 18 óra: Community – Building / Közösség – Építés. A top_OS csop_Ort alakuló kiállítása a városról, a helyről és az időről a Szent István Király Múzeum Csók István Képtárában. A csoport tagjai: Katja Pratschke és Hámos Gusztáv konceptuális fotó- és videóművészek (Berlin); Asztalos Zsolt képzőművész; Csizik Balázs képzőművész, egyetemi oktató; Szabó Kristóf (KristofLab) médiaművész; Kulcsár Géza kutató, művészeti író. Köszöntőt mond: Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere. Megnyitja: Pallag Zoltán régész, író.

Sárbogárd: „Megy a gőzös…” – vándor vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban. 125 éves a Börgönd–Sárbogárd-vasútvonal. Megtekinthető hétköznap 13 és 17 óra között vagy előzetes bejelentkezéssel.

Székesfehérvár: Királyok és szentek – Az Árpádok kora. Kiállítás a Szent István Király Múzeum felújított Fő utcai épületében. A kiállítás június 15-éig, naponta 8 és 20 óra között látogatható.

Székesfehérvár: Fény és Árnyék – csoportos tárlat a Pelikán Galériában a Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent István Király Múzeum közös szervezésében. Megtekinthető június 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Volt egyszer egy település fényképezés (Fejér megye 1984–1985-ben). Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárában. Megtekinthető szeptember 17-éig.

Rendezvény

Péntek (június 10.)

Székesfehérvár, 17 óra: Árpád-kori esték. Krisztus katonái: a keresztes hadjáratok az Aranybulla korában – Hunyadi Zsolt egyetemi docens előadása a Szent István Király Múzeum Rendház fogadó csarnokában.

Székesfehérvár, 19 óra: MOL Aréna Sóstó: (Fresh Corner Lounge) Tvrtko, a „Túl minden határon” szuper-exkluzív estéje.

Dunaújváros, 20 óra: Alaszka Akusztik lép fel a Kaptár Gardenben. (Gyárkapu út 4.)

Szombat (június 11.)

Fehérvárcsurgó, Alexovics Rally verseny két napon át a motorsportok szerelmeseinek

Dunaújváros, 8 óra: 36. Bringatúrán szelhetik a kilométereket a tekerni vágyók. A Városháza térről egészen a már megszokott huszonkilenc kilométeres útvonalon, a Dunaújváros–Mezőfalva–Dunaújváros-távon keresztül. A korábbi évekhez hasonlóan a résztvevők között idén is kisorsolnak sportutalványokat, ajándék könyveket, vacsorautalványokat, kerékpár- és sportfelszereléseket.

Dunaújváros, 21 óra: Garden Party Dj Sogival a Kaptár Gardenben. (Gyárkapu út 4.)

Kápolnásnyék, 20.30 óra: A Csajághy Laura Színpadon mutatják be a Magyar Rhapsody Projekt Levédia című albumát. Nagy magyar zeneszerzők, népdalgyűjtők és a magyar kultúra népzenei gyökerei előtt tisztelegve, modern hangszereket a magyar népi hangszerekkel egyesítve, mint a tekerőlant, tárogató, töröksíp, koboz, népi furulyák, népi hegedű, ősi dobok és ütőhangszerek.

Polgárdi, 9.30 óra: Fabrikáló kézműves-foglalkozás a városi könyvtárban.

Sárszentmihály, 14.00 óra: Dávid Ádám: Arti begu­rul című meseregényét a szerző mutatja be interaktív vetítéssel a Sárszentmihály Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen. A kézműves- foglalkozáson különleges Arti- robot-maszkokat alkothatnak a gyerekek.

Szabadbattyán, 18 óra: Battyánnál még megvolt! A Gójóstól Baráti Társaság zenés kabaréestje a művelődési házban.

Székesfehérvár, 9 óra: Makett Show Megnyitó: Makettkiállítás, a klubok bemutatkozása klubasztalokon, látványmakettezés, kukamakettezés, makettbörze, 3D nyomtatás bemutatása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 10–17 óra: Könyvheti piknik a 93. ünnepi könyvhét alkalmából. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár, Bartók Béla tér.

Úrhida, 9–14 óra: Úrhidai gyereknap az Arany János utcai szabadidőparkban. Futballtorna. Mobil játszóház. Arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, hajfestés, légvár, gyöngyfűzés. Andi bohóc: gyermekműsor, lufihajtogatás. Lovagoltatás. 11 óra: Habparti. 11.30 óra: A Happiness TSE műsora. Virsli és lángos.

Vasárnap (június 12.)

Csór, 9–13 óra: Nyári virágözön – gyógynövénygyűjtő túra Lencsés Rita gyógynövényszakértő vezetésével. Előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

Etyek 10–15 óra: Az Etyeki kutyapikniken a következő programokkal várják a látogatókat: kutyasétáltatás, gyerekprogramok, gyermekjátékok, arcfestés, tükör módszer bemutató csoport, agility bemutató, rendőrkutyás bemutató, kutyaszépségverseny. Vendégek: ChiliCord EbDesing, Ugatlak Alapítvány Kisvárda. Mindenkit várnak szeretettel a Etyeki Kutyamenhelyen Botpusztán.

Soponya, 10 óra: Ünnepi hálaadó istentisztelet a református templom külső felújításáért. Igét hirdet Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese 11.30 óra: Gyülekezeti családi nap. Kánya Zsolt lelkipásztor (Erdély, Kémer) előadása felnőtteknek. Gyermekprogramok a templomkertben. Szeretetvendégség.

Székesfehérvár-Kisfalud, 10 órától: Országos és térségi népzenei minősítő a közösségi házban. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ; Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége.)

Székesfehérvár, 15–19. óra: a Csónakázó-tó partján, az SZKKK Fürdő sori épülete körül családi programokkal várják az érdeklődőket. A Szedres piknik programja: 15.00–19.00 kézműves-foglalkozások, buborékshow, betűgyűjtő játék hat állomással: bowling vizespalackokkal, gólyalábazás, kalandos kincskeresés, kézműves feladatok. Kamarás Emese zenés, interaktív gyermekprogramja, Groovehouse-koncert

Dunaújváros, 19 óra: A Bethlen Téri Színház, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Színháztermében mutatják be a Nőkből is megárt… című darabot. Szereplők: Tordai Teri, Horváth Lili.