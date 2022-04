Idén lenne 15 éves a fesztivál, ám 2020-ban, a koronavírus járvány miatt elmaradt a rendezvény, így idén 14. alkalommal rendezik meg a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivált Agárdon. Április utolsó hétvégéjén színes programsorozattal készül a város – árulta el a hírlapnak Ocsenás Katalin, a rendezvény szervezője. Lesznek színpadi programok, népi iparművészek bemutatója, kézműves foglalkozások, elfeledett mesterségek bemutatója, meserét, gyermekhorgász verseny, futóverseny, kultúrpajta, divatbemutató, főzőverseny – hogy csak néhányat említsünk a sokból. A Gárdonyi Katlanban fesztiválkupák, a Chernel István Madárvártán madarász programok, az Agárdi Pálinkafőzdében termelői piac, és főzdelátogatás a Velencei-tavi Galériában és a Dinnyési Hagyományőrző Központban kiállítások várják a kikapcsolódni vágyókat. Aki kíváncsi a térség látnivalóira, autóbuszos „kul-túra” keretein belül juthat el a Gárdonyi Géza Emlékházba, a Vörösmarty Emlékházba, a Halász Kastélyba és a pákozdi Katonai Emlékparkba is. A teljes programsorozat ingyenes és még csak keresni sem kell: Agárd központjában, ahol a legnagyobb lesz a nyüzsgés, megtalálhatók a főbb programok.

Lesz itt vásár, vidámpark és gasztronómia egyaránt, ám a fesztiválozók fogyaszthatnak helyi borokat, pálinkákat, vadételeket és persze kulturális programokat is.

A nagyszínpadon április 29-én, pénteken 16 órakor lesz az első előadás, melyen a Drumsters dobzenekar fesztiválnyitó show-ja mutatkozik be. Szombaton tánccsoportok és népdalkörök mutatkoznak be, Buch Tibor pedig operettet hoz a közönségnek. Horváth Márk és Jász Andris latin jazzpikniket tart, a Guca Partyzans fúvószenekar pedig Nagy Feró és a Beatrice nagykoncertje előtt forrósítja a hangulatot. A baboskendősök után Klamancsek Krisztián retro diszkója következik. Május elsején, vasárnap délelőtt gyermekkoncert, akrobatikus rock and roll bemutató, tánciskola várja a családokat, és a délután is számos zenei és kulturális program várható.