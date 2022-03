Fehérvári diákok részvételével készült mozgalmas, látványos utcaszínházi előadás eleveníti meg 1848. március 15. napját a nemzeti ünnepen a belvárosban. A forradalmi események a Városház tér négy pontján zajlanak majd, a történéseket a harang emlékmű közelében, az Országalmánál, a Püspöki Palota előtt és az épület erkélyén idézik meg a korhű ruhákba öltözött fiatalok. Az SZSZC I. István Technikum diákjai mellett a Tilinkó zenekar muzsikusai repítik vissza az időben az ünneplőket. Az előadást kétszer, 10 és 15 órakor is bemutatják. A műsort követően 10.30 órakor ünnepi beszédet mond Cser-Palkovics András és Molnár Krisztián, majd a Fekete Sas Szálló épületénél koszorúznak az emlékezők. A megemlékezés mellett családi és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városház téren 10 órától három óráig huszártoborzó lesz, céllövölde, ahol mogyorópuskával lőhetnek a jelentkezők, és egy dobójátékban is kipróbálhatják magukat. A kézműves foglalkozásokon 10-16 óráig készülhetnek a reformkori kalapok, huszár- és tüzércsákók, filc- és virágkokárdák, huszártarsolyok, lófejes hűtőmágnesek, de lesz keszkenőnyomdázás, és 1848-as fotóanzikszokban is megörökíthetik magukat a résztvevők, akik a nap során a József-napi vásárban is nézelődhetnek. A Zichy ligetben 9 és 16 óra között hagyományőrző lovas huszárok és honvédtüzérek tartanak bemutatókat. A Fehérvári Huszárok Egyesülete lovaira – 9.00–10.30 óra között – akár fel is ülhetnek az ifjak. Az I. András Király Lovagrend tagjai a reformkorba kalauzolják az érdeklődőket: az egykori tüzérek egyenruháit, fegyvereit – például egy mozsárágyút és egy csappantyús pisztolyt – mutatják be, működés közben is. A ligetben népi ügyességi gyermekjátékok, kosaras körhinta és népi babakonyha is várja a legifjabb korosztály tagjait, akik a kukoricás játszóban a fosztástól a morzsolásig sokféle tevékenységet megismerhetnek és kipróbálhatnak.