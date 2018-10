Melyik hitelünket hogy futtathatjuk le a leggyorsabban?

Bármilyen hitellel, kölcsönnel rendelkezel, elsődleges, hogy pontosan és időben törlessz. De ezen túl lépve profi módon is bánhatsz a szerződéseiddel, hogy a legelőnyösebben oldd meg a törlesztést. Minden típus más megoldást igényel.

Személyi kölcsön

Ez egy törlesztőrészletekben visszafizethető kölcsön típus, ahol az a legelőnyösebb, ha előtörlesztesz. Ezzel sokat nyersz, főleg, ha változó kamatozású verzióra kötöttél szerződést. Ha nem fixált a kamat, akkor szinte kötelező minél hamarabb kilépned, mielőtt

felfele kezdenek galoppozni a kamatok, és nőnek a törlesztőrészletek.

A szakértők szerint, ha nagyobb összeghez jutsz, nem érdemes például luxusnyaralásra költeni, az első, hogy rendezd a hiteleidet.

Érdemes megnézni kölcsön felvételekor az egyes ajánlatokat. Gyakori, hogy a nagyobb hitelösszeget jobb feltételekkel kapjuk meg. Megtehetjük, hogy felveszünk egy nagyobb összeget, mint amennyire szükségünk van – azaz amelyhez nagyon előnyös THM mellett

juthatunk hozzá -, és azonnal előtörlesztünk. A fennmaradó összeget, amit nem ‘utaltunk vissza’, így a legjobb feltételekkel törleszthetjük.

Az elő- és végtörlesztés (ez utóbbi a teljes tartozás kifizetése) mellett még érdemes lehet más, jobb személyi kölcsönre átváltani, ha megjelenik ilyen a kínálatban. Lényeges, hogy ne csak a saját bankunk ajánlatait figyeljük.

Lakáshitel

A lakáshitel cafeteria is lehet megoldás (jó tudni, 2018 után ez megszűnik), de az előtörlesztés itt is beválik. A lakástakarék pénztárt szintén fel lehet használni az előtörlesztésre. Nemcsak a saját lakáshiteledre használhatod az LTP-t, közeli hozzátartozód ingatlanára is fordíthatod a megtakarítást.

Folyószámlahitel

Ez egy hitelkeret típusú megoldás, amelynél lefogyaszthatjuk a keretet, majd vissza kell fizetnünk. Érdemes minél hamarabb törleszteni a tartozást, és ha az adósságunkat nem tudjuk csökkenteni, akkor a személyi kölcsönnel való kiváltás lehet egy jó opció.

Hitelkártya

A kártyával egy hitelkeretet kapunk, ezt lehet használni, és ezt kell visszatölteni. A legfontosabb hónapról hónapra időben befizetni a levett összeget. Ez a forma némi önfegyelmet és megfontolt vásárlásokat igényel, máskülönben akár évekig görgethetjük a tartozásunkat magunk előtt.

Ha úgy látjuk, gondjaink lesznek a visszafizetéssel, akkor lehetőségünk van a hitelkeret összegének módosítására. Tartozásunkat emellett kiválthatjuk személyi kölcsönnel is.